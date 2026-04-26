Bitcoin Prognose nach IBIT-Rekord, warum 27,6 Milliarden Dollar Optionsvolumen alles verändern

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BlackRocks IBIT hat mit einem offenen Optionsinteresse von 27,6 Milliarden Dollar erstmals die Offshore-Plattform Deribit überholt. Dieser Meilenstein markiert eine neue Phase im Kryptomarkt, in der regulierte US-Derivate das Volumen anführen. Spot-Bitcoin-ETFs zogen allein im April Nettozuflüsse von 2,43 Milliarden Dollar an und setzten den stärksten Monat des Jahres. Morgan Stanley lancierte im selben Monat den MSBT Bitcoin ETF und erweiterte den institutionellen Zugang für Vermögensverwalter weltweit. BTC hält sich bei 77.500 Dollar, während die Volatilität spürbar abkühlt und Händler Hebelpositionen reduzieren. Die Bitcoin Prognose hängt nun stärker von institutionellen Kapitalströmen ab als in jedem früheren Zyklus. Analysten von TD Cowen und Bernstein sehen Kursziele zwischen 150.000 und 200.000 Dollar bis zum Ende des Zyklus. Gleichzeitig suchen frühe Investoren nach Einstiegen, die vor dem breiten Markt liegen. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter dem Derivate-Rekord und zeigt, was die nächsten Wochen für die Bitcoin Prognose bedeuten.

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Bitcoin Prognose, IBIT-Optionen überholen Deribit und verändern die Marktstruktur

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BlackRocks iShares Bitcoin Trust erreichte am Freitag ein offenes Optionsinteresse von 27,6 Milliarden Dollar, wie Investing.com berichtete. Damit überholte der regulierte ETF erstmals die Offshore-Plattform Deribit im Gesamtvolumen, ein Wendepunkt für die Derivatestruktur des Kryptomarkts. Allein am 17. April flossen 284 Millionen Dollar in IBIT, und der Fonds hält mittlerweile über 773.000 BTC. Morgan Stanley startete im April den MSBT Bitcoin ETF und schuf damit einen weiteren institutionellen Kanal für professionelle Anleger. Analysten werten den Aufstieg von IBIT als Demokratisierung professioneller Hebelwerkzeuge für regulierte Investoren.

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Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im April insgesamt 2,43 Milliarden Dollar Nettozuflüsse, der höchste Wert seit Januar, wie Grayscale Research dokumentierte. Die Reifung des Derivatemarkts sorge für stabilere Preisfindung und ein besseres Fundament für die Anlageklasse. BTC pendelt bei 77.500 Dollar, während Händler Hebelpositionen abbauen und die Volatilität auf den niedrigsten Stand seit Wochen fällt. Die Finanzierungsraten zeigen keine extreme Richtung, was auf ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären hindeutet. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 33, ein Zeichen dafür, dass Privatanleger trotz der institutionellen Zuflüsse vorsichtig bleiben.

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Grayscale Research bezeichnet 2026 als den Beginn der institutionellen Ära für digitale Vermögenswerte und verweist auf die ETF-Infrastruktur. Die Bitcoin Prognose vieler Häuser liegt zwischen 150.000 und 200.000 Dollar bis zum Ende des Zyklus, gestützt auf Halving-Effekte und ETF-Nachfrage. TD Cowen setzt sein Kursziel bei 200.000 Dollar, Bernstein nennt 150.000 Dollar bis Jahresende. Ein Tagesschluss über 80.000 Dollar würde die Bitcoin Prognose deutlich aggressiver machen und den technischen Ausbruch bestätigen. Die 200-Tage-EMA bei 83.000 Dollar bildet den nächsten Widerstand, und ein Durchbruch dort öffnet die Tür Richtung sechsstelliger Kurse. Während Großinvestoren ihre Positionen über regulierte Derivate aufbauen, sucht frühes Kapital nach Einstiegen vor der breiten Marktbewegung.

Pepeto liefert einen funktionierenden Exchange, während die Bitcoin Prognose auf ETF-Flows wartet

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Die institutionelle Welle bestätigt den Zyklus, doch die größten Renditen der Vergangenheit entstanden selten bei Vermögenswerten mit Billionen-Bewertung. Genau in solchen Phasen öffnen sich Fenster für Projekte, die kurz vor ihrem ersten Listing stehen und noch keinen öffentlichen Marktpreis haben.

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Die Bitcoin Prognose hängt von Makrodaten und ETF-Zuflüssen ab, die zusammenpassen müssen, damit der nächste Aufwärtsschub beginnt. Bei Pepeto ist das nicht der Fall, denn das Projekt steht auf eigenen Beinen. Der Mitgründer von Pepe, der einen Meme-Coin mit 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung von Grund auf aufgebaut hat, leitet ein Presale, bei dem der Handel bereits funktioniert und das Binance-Debüt fest eingeplant ist. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen ETH, BNB und Solana ohne jegliche Gebühren, was den Transfer zwischen den größten Netzwerken vereinfacht. Das Projekt sammelte über 9,56 Millionen Dollar ein, obwohl der Fear-and-Greed-Index auf Angstniveau stand und Privatanleger kaum neue Positionen eröffneten.

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Ein On-Chain-Scanner prüft jeden Token automatisch, bevor Kapital ihn berührt, und gibt Nutzern damit ein Werkzeug zur eigenen Absicherung. PepetoSwap führt Transaktionen durch, ohne Gebühren vom Guthaben abzuziehen, was den Exchange von den meisten dezentralen Plattformen unterscheidet. SolidProof hat den gesamten Code vor der Eröffnung der ersten Runde geprüft und verifiziert, sodass Teilnehmer auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen können, bevor sie Kapital einsetzen.

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Pepeto liegt bei 0,0000001866 Dollar, und das Binance-Debüt rückt mit jedem Tag innerhalb des Countdowns näher an die Realität. Jeder Zyklus bringt ein oder zwei Einstiege hervor, die unter dem Preis liegen, den der Markt ihnen letztlich zuweist, wenn die breite Aufmerksamkeit einsetzt. Pepeto ist heute dieser Einstieg, und die Daten sprechen für sich. Wer den aktuellen Presale-Stand und die verbleibenden Runden einsehen möchte, findet alle Daten auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Fazit

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Die Bitcoin Prognose bei 200.000 Dollar bestätigt den Zyklus, doch der Weg dorthin braucht institutionelle Geduld und Zeit. Für Anleger, die nicht monatelang auf eine Verdopplung warten wollen, öffnet sich ein anderer Zugang. Eine Bitcoin Prognose bei 200.000 Dollar erfordert einen vollen Zyklus aus Adoption und anhaltenden ETF-Zuflüssen. Große Werte wie BTC brauchen Monate, um die Art von Rendite zu erzeugen, die Pepeto mit einem einzigen Debüt liefern könnte. Das Angebot wird dünner, während neue Adressen weiter einsteigen und die verbleibenden Runden füllen. Wer BTC bei 8 Dollar entdeckt hat, bevor die breite Masse aufmerksam wurde, weiß bereits, welche Entscheidung er heute treffen würde.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum ist die Bitcoin Prognose jetzt aggressiver als vor einem Monat?

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Die Bitcoin Prognose wurde aggressiver, weil IBIT-Optionen Deribit mit 27,6 Milliarden Dollar überholten und Spot-ETFs im April 2,43 Milliarden Dollar anzogen. Ein Tagesschluss über 80.000 Dollar und ein Durchbruch der 200-Tage-EMA bei 83.000 Dollar würden die nächste Stufe Richtung 150.000 bis 200.000 Dollar einleiten.

Was ist Pepeto und warum fällt das Projekt in der Bitcoin Prognose-Debatte auf?

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Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale mit einem funktionierenden Exchange, einer gebührenfreien Cross-Chain-Bridge und einem On-Chain-Scanner, geleitet vom Mitgründer von Pepe. Während die Bitcoin Prognose Monate braucht, um sich zu entfalten, bietet Pepeto bei 0,0000001866 Dollar einen Einstieg vor dem bestätigten Binance-Debüt. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.