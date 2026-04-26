Wer KI verwendet, wird laut Studie als fauler wahrgenommen. Deshalb kann es sich lohnen, gezielt Tippfehler in KI-generierten Texten zu platzieren. Mit einem neuen Plug-in geht das jetzt sogar automatisch. Auch wenn KI-Tools nach wie vor zu Halluzinationen neigen, sind die von ihnen generierten Texte häufig ein bisschen zu perfekt. Ein Harvard-Student hat jetzt eine Browser-Erweiterung entwickelt, die das ändern soll. Wie Business Insider berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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