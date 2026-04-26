Wer schon einmal eine KI nach Fakten gefragt hat, kennt das Problem der absoluten Gewissheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Ein neues Verfahren setzt nun an einem Punkt an, den viele bisher für ein unvermeidbares Übel der aktuellen Technologie hielten. Forscher:innen des MIT im US-amerikanischen Cambridge haben eine Methode entwickelt, die das Selbstbewusstsein von Sprachmodellen mathematisch messbar und damit korrigierbar macht. Das Verfahren trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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