20 Jahre lang arbeitete Clara Shih mit KI. Jetzt hat die ehemalige KI-Managerin von Meta und Salesforce ihren Job aufgegeben und engagiert sich für junge Jobsuchende. Ihre New Work Foundation soll die GenZ für KI-dominierte Arbeitsplätze trainieren. Clara Shih ist KI-Expertin, war bei Meta und Salesforce als Managerin tätig. Im Herbst 2025 aber wurde ihr bewusst, dass KI-Agenten mit einigen ihrer besten Mitarbeiter:innen mithalten und sie teils sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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