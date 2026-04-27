Frankfurt (ots) -Vier von fünf Deutschen (81 Prozent) finden es ungerecht, wie der Wohlstand im Land verteilt ist. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die infratest dimap für die ARD-Aktion "Deine Meinung zählt!" durchgeführt hat.Unter der Leitfrage "Weniger Wachstum, mehr Kosten - wie teilen wir gerecht?" geht es in der ARD-Aktion darum, was die Menschen in Deutschland unter "Gerechtigkeit" verstehen. Dazu wurden unter anderem Fragen zur Sozialfürsorge oder zu Vermögens- und Erbschaftssteuern gestellt.WDR-Intendantin Katrin Vernau: "Ich freue mich, dass der WDR mit der repräsentativen Umfrage von 'Deine Meinung zählt!' eine wichtige Grundlage für die Dialogformate liefert. Es geht um große, grundsätzliche Fragen, die nicht nur die Politik beschäftigen, sondern uns alle als Gesellschaft - und wir können zeigen, wie die Deutschen auf das Thema und konkrete Lösungsansätze blicken. Die Befragung ermöglicht neben den bundesweiten Ergebnissen auch einen repräsentativen Blick in verschiedene Regionen Deutschlands und macht so sichtbar, was die Menschen vor Ort bewegt. Damit schaffen wir die Voraussetzung für einen Dialog, der nah an der Lebensrealität der Menschen ist. Diese Perspektivenvielfalt aus allen Teilen Deutschlands zu beleuchten, ist die besondere regionale Kompetenz der ARD!"Eindrücke von mehr als 70.000 Menschen bei neuer MitmachaktionErgänzend zur repräsentativen Umfrage hat die ARD erstmals deutschlandweit Menschen im Rahmen einer Online-Mitmachaktion nach ihrer Meinung zum Thema Gerechtigkeit gefragt - mehr als 70.000 Menschen haben sich mit ihren persönlichen Eindrücken, Erfahrungen und Einschätzungen daran beteiligt.MDR-Intendant Ralf Ludwig:"Mit unserem Meinungsbarometer 'MDRfragt' machen wir den Menschen seit mehr als sechs Jahren ein sehr konkretes Angebot, sich regelmäßig mit ihren Perspektiven zu verschiedensten Themen im Programm einzubringen und wiederzufinden. Es geht um steigende Preise, hohe Mieten, soziale Sicherheit und vieles mehr. Und wir sehen den Erfolg: Das Bedürfnis der Menschen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen für direkte Partizipation ist enorm. Und genau hier können wir unsere Relevanz und Kraft als regional verankerter öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch konstant unter Beweis stellen. Mit der gemeinsamen ARD-Aktion 'Deine Meinung zählt!' verbinden wir nun erstmals bundesweit persönliche Perspektiven mit repräsentativen Daten. Das ist ein wichtiger Schritt: Denn so entsteht ein fundiertes Gesamtbild davon, was die Menschen deutschlandweit bewegt - und eine verlässliche Grundlage für öffentlich-rechtlichen Journalismus, der ganz nah an der Lebenswirklichkeit ist und gesellschaftliche Debatten konstruktiv begleiten kann."Ziel der Aktion: Dialog und BeteiligungMit dem neuen Angebot setzt die ARD bewusst auf Dialog und Beteiligung: Ziel der ARD-Aktion "Deine Meinung zählt!" ist es, die Stimmen der Menschen in Deutschland hör- und sichtbar zu machen. Menschen aus allen Regionen des Landes werden eingeladen, ihre Sichtweisen öffentlich zu teilen. Das Projekt verbindet dabei qualitative Panelbefragungen mit repräsentativen Umfragen und zeigt so nachvollziehbar, was die Menschen Deutschland bewegt.Die Perspektiven der Menschen, die bei der Aktion teilnehmen, sollen darüber hinaus die journalistische Berichterstattung der ARD bereichern. Redaktionen greifen die verschiedenen Facetten in Beiträgen, Diskussionen und Dialogformaten auf und bilden diese für ein breites Publikum ab.ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Wir wollen nah bei den Menschen sein und Programm machen, das sie gerne nutzen und dem sie vertrauen. Dafür müssen wir noch besser wissen, was die Menschen umtreibt, von Bayern über Thüringen bis Schleswig-Holstein. Welchen Blick auf die Welt sie mitbringen: vom Land oder aus Städten, von Hauptschule bis Hochschule, schon immer hier verwurzelt oder erst in Deutschland angekommen, von jung bis alt, Opernliebhaber genauso wie Fußballfans. Unser Auftrag ist es, diese Vielfalt abzubilden und Angebote zu machen, die dazu passen."Die Ergebnisse von "Deine Meinung zählt!" sind am 27. April den ganzen Tag über Thema in der ARD: im Radio, Fernsehen, Online und auf Social Media - unter anderem in der "Arena mit Markus Söder" ab 21 Uhr im Ersten."Die ARD-Aktion "Deine Meinung zählt!" wird 2026 mit zwei weiteren Themen befassen, die die Gesellschaft beschäftigen. Die nächste Aktion ist für Anfang Juni geplant, eine dritte im Herbst.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6262328