Newcore Gold entwickelt in Ghana das Enchi-Goldprojekt. Eine erweiterte Ressource, ein 60.000 Meter-Bohrprogramm und die für Ende Juni 2026 angestrebte PFS rücken das Projekt in den Fokus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Newcore Gold · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.04.2026; 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) entwickelt mit dem Enchi-Goldprojekt in Ghana ein fortgeschrittenes Goldprojekt in einem etablierten afrikanischen Goldland.

Der derzeitige Schwerpunkt liegt auf dem Übergang von der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA"), die Anfang 2024 veröffentlicht wurde, zur Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS"), deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 angestrebt wird. Dadurch wird ein wirtschaftliches Rahmenmodell aus der Frühphase in eine deutlich solidere technische und wirtschaftliche Projektgrundlage umgewandelt.

Enchi: 248 km² Projektfläche auf der Bibiani-Scherzone !

Das Enchi-Goldprojekt befindet sich im Südwesten Ghanas und erstreckt sich über eine Fläche von 248 km². Das Projektgebiet erstreckt sich über etwa 40 Kilometer entlang der Bibiani-Scherzone, einer regional bedeutenden Struktur innerhalb des Sefwi-Bibiani-Goldgürtels. Newcore (WKN: A2QATA) weist darauf hin, dass sich das Projekt in einem Gebiet befindet, in dem sich mehrere große Goldminen mit Reserven von mehreren Millionen Unzen befinden.

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Diese geologische Einordnung ist ein wichtiger Rahmen, ersetzt aber keine eigene Ressource oder Reserve für Enchi.

Aktuelle Ressource: 1,5 Mio. Unzen angezeigt und 626.000 Unzen abgeleitet!

Am 18. März 2026 veröffentlichte Newcore Gold (WKN: A2QATA) eine aktualisierte, unabhängige Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 für Enchi. Die Schätzung wurde von DRA Global Limited erstellt und hat ein Wirksamkeitsdatum vom 6. Oktober 2025. Die Ressource wird innerhalb eines begrenzenden Ressourcengrubenmodells bei einem Goldpreis von 3.200 US-Dollar je Unze berichtet.

• Indicated Mineral Resource: 83,6 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,56 g/t Gold; enthalten sind 1.502.000 Unzen Gold.

• Inferred Mineral Resource: 40,1 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,49 g/t Gold; enthalten sind 626.000 Unzen Gold.

• Gesamtumfang der ausgewiesenen Ressource: rund 2,13 Mio. Unzen Gold, davon der größere Teil nun in der Kategorie indicated.

Wichtig: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Sie belegen noch keine wirtschaftliche Abbaubarkeit. Insbesondere inferred resources weisen ein geringeres Vertrauensniveau auf und dürfen nicht wie gesicherte Reserven behandelt werden. Die im März 2026 veröffentlichte Ressource enthält laut Unternehmen nur Bohrungen bis zum Stichtag 6. Oktober 2025. Seitdem abgeschlossene Bohrmeter sind darin nicht enthalten.

Warum die neue Ressource für die PFS wichtig ist !

Das deutliche Wachstum in der Kategorie "angezeigt" ist für die weitere Projektentwicklung von besonderer Bedeutung. Newcore (WKN: A2QATA) weist darauf hin, dass diese angezeigten Ressourcen als Grundlage für die laufende vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) dienen sollen. Gleichzeitig bleiben die Lagerstätten in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Nach Angaben des Unternehmens beträgt die durchschnittliche Tiefe der Ressourcenzonen nur etwa 85 Meter. Die meisten früheren Bohrlöcher haben die Mineralisierung nur bis zu relativ geringen Tiefen erprobt.

60.000 m Bohrprogramm: Absicherung und zusätzliche Ziele !

Newcore Gold (WKN: A2QATA) erhöhte das laufende Bohrprogramm im März 2026 auf 60.000 m. Der erste große Teil des Programms diente vor allem der engeren Bohrabdeckung und der Umwandlung von Ressourcen in höhere Vertrauenskategorien. Die weiteren Bohrungen richten sich nach Unternehmensangaben stärker auf Explorationsziele, darunter die Prüfung tieferer und potenziell höhergradiger Strukturen sowie die Erweiterung bestehender Lagerstättenbereiche.

Zu den im Jahr 2026 gemeldeten Ergebnissen zählen unter anderem Diamantbohrungen bei Boin und Sewum. Newcore berichtete am 21. Januar 2026 erstmals sichtbares Gold in Bohrungen auf Enchi und meldete unter anderem 147,5 g/t Gold über 1,0 m sowie 3,22 g/t Gold über 17,0 m. Am 8. April 2026 meldete das Unternehmen bei Sewum unter anderem 1,59 g/t Gold über 15,5 m, einschließlich 3,22 g/t Gold über 6,4 m. Diese Ergebnisse sind Explorationsdaten und ersetzen keine Ressourcen- oder Reservenschätzung.

Von Heap Leach zu CIL: besseres Ausbringen als Grundlage der PFS !

Ein wesentlicher technischer Unterschied zwischen der früheren PEA und der laufenden PFS betrifft das Aufbereitungskonzept. Während die PEA von 2024 noch ein Haufenlaugungsszenario vorsah, wird erwartet, dass die PFS auf Tagebau und konventioneller Aufbereitung in der Mühle oder einer Carbon-In-Leach-Aufbereitung ("CIL") basieren wird.

Der Grund liegt in den metallurgischen Testarbeiten. Newcore Gold (WKN: A2QATA) meldete für bisherige CIL-Tests Goldausbringungsraten von 89,4% bis 97,7%. In der früheren Heap-Leach-Annahme wurden dagegen 75% bis 85% angesetzt. Höhere Ausbringungsraten sollten die Projektökonomie verbessern. Zugleich ist eine CIL-Anlage in der Regel kapitalintensiver als ein einfacheres Heap-Leach-Konzept. Ob und in welchem Umfang sich dies wirtschaftlich auswirkt, soll die PFS konkretisieren.

PEA als Ausgangspunkt - PFS als nächster Prüfstein !

Die PEA von 2024 bleibt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung. Eine PEA ist im Bergbau ein frühes technisches und wirtschaftliches Modell und kann inferred resources enthalten, die geologisch noch zu spekulativ sind, um daraus Reserven abzuleiten. Die PFS soll nun die Annahmen zu Minenplanung, Investitionskosten, Betriebskosten, Aufbereitung und Projektablauf deutlich genauer fassen.

Für Anleger ist deshalb nicht entscheidend, ob die PFS "gut klingt", sondern welche überprüfbaren Kennzahlen sie liefert: Anfangsinvestitionen, Betriebskosten, Produktionsprofil, Metallausbringung, Kapitalwert, interne Rendite, Sensitivitäten und Umsetzungsrisiken. Bis zur Veröffentlichung der PFS sollten konkrete PFS-Werte nicht vorweggenommen werden.

Finanzierung der laufenden Arbeiten !

Auch die Finanzlage des Unternehmens hat sich in letzter Zeit verbessert. Am 2. März 2026 meldete Newcore Gold (WKN: A2QATA) einen Bruttoerlös von 10,3 Millionen CAD aus der Ausübung von Optionsscheinen. Diese Mittel werden die laufenden Arbeiten am Enchi-Projekt unterstützen, darunter die Ausweitung des Bohrprogramms und die Arbeiten an der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS).

Weitere Informationen finden sich im Commodity-TV-Interview zu Newcore Gold. Auch dieses Video ist als bezahlte Unternehmenskommunikation einzuordnen und sollte entsprechend gekennzeichnet werden.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-in-ghana-coming-in-june-2026/

Fazit: Fortgeschrittenes Goldprojekt vor wichtigem Datenpunkt !

Newcore Gold (WKN: A2QATA) steht mit Enchi vor einem wichtigen nächsten Schritt. Die aktualisierte Mineralressource vom März 2026 hat die indicated-Kategorie deutlich ausgebaut und schafft damit eine bessere Grundlage für die laufende PFS. Parallel liefern das erweiterte 60.000 m-Bohrprogramm und die jüngsten Bohrergebnisse weitere Ansatzpunkte für mögliches Ressourcenwachstum. Die Umstellung auf ein CIL-Konzept wird durch metallurgische Testarbeiten mit höheren Ausbringungsraten gestützt, muss aber in der PFS wirtschaftlich belastbar bestätigt werden.

Aus heutiger Sicht bleibt Newcore Gold (WKN: A2QATA) ein interessanter Rohstoffwert mit projekt-, finanzierungs-, genehmigungs-, goldpreis- und länderspezifischen Risiken. Gleichzeitig bietet die Kombination aus fortgeschrittener Ressource, laufender PFS und weiterer Exploration einen klar nachvollziehbaren Unternehmensfahrplan. Die nächsten wesentlichen überprüfbaren Datenpunkte sind die noch ausstehenden Bohrergebnisse und vor allem die für Ende Juni 2026 angestrebte PFS.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

• Newcore Gold Ltd.: Updated Mineral Resource Estimate for the Enchi Gold Project, Ghana, 18.03.2026.

• Newcore Gold Ltd.: Commissioning of Pre-Feasibility Study for Enchi, 05.02.2026.

• Newcore Gold Ltd.: Increase of Drill Program to 60,000 Metres at Enchi, 12.03.2026.

• Newcore Gold Ltd.: Proceeds of C$10.3 Million from Warrant Exercises, 02.03.2026.

• Newcore Gold Ltd.: Drill results at Boin and Sewum, 07.01.2026, 21.01.2026 und 08.04.2026.

• Newcore Gold Ltd.: Corporate Presentation / Fact Sheet, April 2026.

• Commodity-TV: Newcore Gold - PFS for very robust gold project in Ghana coming in June 2026.

Into-Bild Newcore Gold

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