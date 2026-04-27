© Foto: DALL-EPorsche trennt sich von seinen Anteilen an Bugatti Rimac und zieht sich aus dem Segment der Ultra-Luxusautos zurück. Der Verkauf soll Kapital freisetzen und zeigt, wie groß der Druck auf den Sportwagenbauer geworden ist.Porsche zieht einen Schlussstrich unter eines der spektakulärsten Kapitel seiner Beteiligungsgeschichte. Der Sportwagenbauer verkauft seine Anteile am Joint Venture Bugatti Rimac an ein Konsortium unter Führung des US-Fonds HOF Capital. Zu den Investoren gehört auch die in Abu Dhabi ansässige Private-Equity-Gesellschaft BlueFive Capital, die als größter Geldgeber des Konsortiums auftreten soll. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Bloomberg hatte bereits im …Den vollständigen Artikel lesen
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