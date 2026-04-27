The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2026
ISIN Name
DE000DJ9AYX8 DZ BANK IS.A3053
DE000HEL0GC5 LB.HESS.THR.CARRARA04T/25
US91282CKM28 USA 24/26 FLR
DE000DW6C367 DZ BANK IS.A2061
US91282CKK61 USA 24/26
FR001400F2Q0 AIR FRAN.KLM 23/26 MTN
USQ60976AB51 MINERAL RES. 22/27 REGS
DE000A3MP429 DELIVERY HERO WA 21/26
US91282CBW01 USA 21/26
XS2250026734 INST.CRD.OF. 20/26 MTN
DE000LB13LB8 LBBW STUFENZINS 20/26
DE000DK0T1Q0 DEKA MTN IS.S.7714
DE000HLB4ZF3 LB.HESS.THR. IHS 20/26
XS1071551391 DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
US9128286S43 USA 19/26
ES00000127Z9 SPANIEN 16-26
AT0000A27844 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000HEL0J33 LB.HESS.THR.CARRARA07U/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2026
ISIN Name
DE000DJ9AYX8 DZ BANK IS.A3053
DE000HEL0GC5 LB.HESS.THR.CARRARA04T/25
US91282CKM28 USA 24/26 FLR
DE000DW6C367 DZ BANK IS.A2061
US91282CKK61 USA 24/26
FR001400F2Q0 AIR FRAN.KLM 23/26 MTN
USQ60976AB51 MINERAL RES. 22/27 REGS
DE000A3MP429 DELIVERY HERO WA 21/26
US91282CBW01 USA 21/26
XS2250026734 INST.CRD.OF. 20/26 MTN
DE000LB13LB8 LBBW STUFENZINS 20/26
DE000DK0T1Q0 DEKA MTN IS.S.7714
DE000HLB4ZF3 LB.HESS.THR. IHS 20/26
XS1071551391 DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
US9128286S43 USA 19/26
ES00000127Z9 SPANIEN 16-26
AT0000A27844 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000HEL0J33 LB.HESS.THR.CARRARA07U/25
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