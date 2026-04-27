DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-REGULIERUNG - Die Cloud-Töchter der Tech-Konzerne Amazon und Microsoft, Amazon Web Services und Azure, fallen künftig unter den Digital Markets Act (DMA) der EU. Dadurch müssen sie zusätzliche Regeln einhalten, wodurch ihre Kunden geschützt werden sollen. Wie diese Regeln ausgestaltet sein werden, ist jedoch noch nicht klar. Sowohl Amazon als auch Microsoft fallen mit anderen Angeboten, wie etwa dem Amazon Market Place, längst unter die DMA-Regeln. Der drittgrößte Anbieter Google soll mit seinem Cloud-Angebot hingegen zunächst nicht als "Gatekeeper" auf dem Markt eingestuft werden und somit nicht von den neuen Regeln betroffen sein. (Handelsblatt)

EU/CHINA - Die EU sollte sich härter gegen die aggressive Handelspolitik der USA und insbesondere Chinas zur Wehr setzen - notfalls auch mit Gegenzöllen. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) "Handels- und Industriepolitik für eine neue Zeit" im Auftrag der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), die dem Handelsblatt vorab vorliegt. "Wir müssen unsere Handels- und Industriepolitik an die veränderten Gegebenheiten anpassen", heißt es in der Studie. "Wenn die USA höhere Zölle oder weitere Handelsbarrieren erlassen sollten, sollte die EU dem etwas entgegensetzen." (Handelsblatt)

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April 27, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

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