DJ Fitch erhöht Rating für Litauen auf A+; Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bonitätsnote für Litauen angehoben. Sie erhöhte ihr langfristiges Emittentenausfallrating in Fremdwährung für das baltische Land von A auf A+, der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Erhöhung spiegele Litauens stärkere Wachstumsdynamik und die günstigen mittelfristigen Aussichten sowie die andauernde Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholte externe Schocks wider, teilte Fitch Ratings mit.

Die Bonität werde durch einen glaubwürdigen politischen Rahmen gestützt, der durch die Mitgliedschaft in der EU und der Eurozone, eine moderate Staatsverschuldung und eine Tradition der Haushaltsdisziplin untermauert werde.

Die Ratingagentur bestätigte zudem ihr langfristiges Emittentenausfallrating in Fremdwährung für Lettland mit A- und stabilem Ausblick.

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April 27, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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