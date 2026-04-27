Verbio (ISIN DE000A0JL9W6) Aktie - was ist der Grund für den Kurs-Rückschlag am Freitag - und warum der Schwenk in Richtung Chemiemarkt alles verändern könnte. Und dazu der RED III-Beschluss des Bundestages - er ist für den CEO Sauter ein wichtiger Schritt für Verbios Zukunft. So findet sich in der Corporate News der Verbio SE vom 24.04. folgende Einschätzung Sauters: "Mit der neuen RED III werden wir integraler Bestandteil eines vorausschauenden Energiekonzepts. Wir erhalten künftig nicht mehr nur eine Klimaschutz-Prämie für unsere Produkte, sondern auch eine Resilienz-Prämie". Auf jeden Fall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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