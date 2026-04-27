Baden-Baden (ots) -"Er kannte mich gar nicht" / "Mein Freund hat auch einen türkischen Papa"In der Radio-Show "Das große SWR3 Grillen" spricht Sally Özcan heute (26. April 2026) mit Johann Lafer über ihren neuen Partner, den sie auf einem Kindergeburtstag von gemeinsamen Freunden vor knapp zwei Jahren kennengelernt hatte. "Ich war die einzige Single-Frau und er der einzige Single-Mann," erzählt Sally von ihrer ersten Begegnung. Sie habe zuerst gedacht, er gehöre zu einem der Kinder, dann stellte sich aber heraus, dass er selbst noch keine habe. "Dann haben wir uns eben so kennengelernt und ich habe nicht direkt verstanden, dass das schon so Kennenlern-Flirten war, bis er mich nach der Nummer gefragt hat," so Sally weiter. "Und er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nix anfangen," sagt sie. Sie habe ihm dann erst einmal von ihrer Bekanntheit auf Social Media erzählen müssen. Anfangs sei es unangenehm gewesen, weil sie ihm aufgrund ihrer Bekanntheit auch ungewöhnlichere Dating-Orte vorgeschlagen habe: "Hey, wir können doch das nächste Mal in Frankreich daten. Also, Hauptsache weit weg, damit mich keiner kennt," verrät die Back-Influencerin.Sallys Freund hat türkische Wurzeln"Er ist ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte und das war für mich einfach so schön," schwärmt Sally. Daraufhin fragt Johann Lafer: "Lass mich raten, ist er Koch?" Lachend erklärt Sally: "Leider nicht. Aber er wird immer besser im Kochen." Auf Johann Lafers Frage, ob ihr Freund aus der Türkei komme, sagt die Youtuberin: "Nein. Der kommt aus Heidelberg, hat aber auch einen türkischen Papa. Also tatsächlich auch ein bisschen türkische Kultur mit dabei." Die Sprache spreche er allerdings nicht.Sally wird von ihren Freunden nie zu Grill-Partys eingeladenDie Youtuberin muss bei ihren Freunden regelrecht um Einladungen zu Grill-Partys betteln, wie sie in der Radio-Show "Das große SWR3 Grillen" erzählt: "Weil sie dann Angst haben, irgendetwas zu grillen, was mir anscheinend oder angeblich nicht schmeckt." Häufig sagten die Freunde dann, dass sie lieber gemeinsam ins Restaurant gehen sollten, als für sie zu kochen, grillen oder backen. "Ich bin da schon traurig," gibt sie zu. Allerdings sei sie keine Person, die das Essen bewerte oder besonders "picky" sei, sondern sie genieße das Miteinander. Ihr Freund begleite die heutige Show übrigens mit Familie und Freunden beim Mitgrillen.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle: Radio-Sendung "Das große SWR3 Grillen".Weitere Informationen unter http://swr.li/swr3-grillenund auf https://www.swr3.de/grillparty/das-grosse-swr3-grillen-lafer-sally-2026-100.htmlPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6262956