DJ MÄRKTE ASIEN/Technologierally mit etlichen Rokordständen

DOW JONES--Die Mehrzahl der asiatischen Aktienmärkte ziehen am Montag im späten Geschäft an - in Japan und Südkorea erklimmen die Indizes Rekordstände. Die Börsen folgen damit der Wall Street vom Wochenschluss, wo vor allem Technologietitel im Fahrwasser von mit Begeisterung aufgenommenen Geschäftszahlen von Intel stark zugelegt hatten. Mit Blick auf den Irankrieg herrsche das Prinzip Hoffnung, heißt es mit Blick auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus unterbreitet haben soll. Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück, gleichwohl steigen sei, denn trotz der Berichte sind die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran ins Stocken geraten - die Straße von Hormus bleibt weitgehend geschlossen.

"Die gute Nachricht für Asien ist, dass der KI-Ausbau weltweit sehr stark bleibt und sich zu beschleunigen scheint", sagt MUFG-Analyst Michael Wan auch mit Blick auf die Technologierally an den US-Börsen. In Asien steht eine lebhafte Woche mit vielen Geschäftsberichten an, so dass sich der Fokus vermehrt auf die Geschäftsausweise der Unternehmen richtet. Dabei spielt das Thema KI eine zentrale Rolle. Der japanische Nikkei-225 klettert um 1,9 Prozent auf 60.841 Punkte und erreicht ein Rekordhoch - getrieben von Technologiewerten. Das Augenmerk der Anleger richtet sich auf die Bank of Japan, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung mit einer Zinsentscheidung und einem vierteljährlichen Ausblick abschließen wird. Nomura Holdings stürzen nach mit Enttäuschen aufgenommenen Geschäftszahlen um 5,3 Prozent ab.

Auch der südkoreanische Kospi springt auf Allzeithoch und legt um 2,7 Prozent zu. Im Technologiesektor steigen die Schwergewichte SK Hynix um 7,5 Prozent auf Rekordstand, während Samsung Electronics um 2,3 Prozent anziehen. In China hinken die Indizes hinterher, der Shanghai-Composite gewinnt 0,2 Prozent, der HSI in Hongkong ebenfalls 0,2 Prozent. In Taiwan klettern Taiwan Semiconductor Manufacturing um 6,2 Prozent und markieren ebenfalls ein Allzeithoch. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet, hier spielen Technologietitel kaum eine Rolle.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.778,00 -0,1 +0,7 08:00 Nikkei-225 60.841,27 +1,9 - 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.930,09 +1,0 +10,2 08:00 Kospi (Seoul) 6.650,39 +2,7 +57,8 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.016,21 +0,2 +1,5 10:00 Shanghai-Composite 4.085,88 +0,2 +2,9 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.904,49 -0,4 +5,6 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.175,15 +0,6 -17,0 10:00 KLCI (Malaysia) 1.725,88 +0,3 +2,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1728 +0,1 1,1720 1,1679 -0,1 EUR/JPY 186,72 0,0 186,70 186,51 +1,5 EUR/GBP 0,8658 0,0 0,8658 0,8674 -0,7 USD/JPY 159,16 -0,1 159,37 159,69 +1,6 USD/KRW 1.470,40 -0,4 1.476,34 1.483,39 +2,1 USD/CNY 6,8278 -0,1 6,8359 6,8363 -2,4 USD/CNH 6,8272 -0,1 6,8329 6,8373 -2,1 USD/HKD 7,8361 +0,0 7,8347 7,8351 +0,7 AUD/USD 0,7172 +0,3 0,7148 0,7126 +7,5 NZD/USD 0,5889 +0,2 0,5878 0,5848 +2,3 BTC/USD 79.032,95 +1,0 78.236,85 77.692,87 -9,9 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 95,27 +0,9 0,87 94,40 Brent/ICE 106,61 +1,2 1,28 105,33 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.725,65 +0,4 16,96 4.708,69 Silber 76,41 +1,0 0,74 75,67 Platin 2.017,35 +0,3 6,24 2.011,11 Angaben ohne Gewähr ===

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April 27, 2026 01:08 ET (05:08 GMT)

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