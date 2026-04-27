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Aixtron ist derzeit eines der heißesten Papiere am deutschen Parkett. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht, eine Rally, die selbst hartgesottene Börsianer staunen lässt. Klingt traumhaft?

Stimmt, aber schauen Sie mal genauer hin. Das Kursziel der bullishsten Analysten liegt satte 22 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Quartalszahlen? Ernüchternd. Umsatz halbiert, operatives Ergebnis tief im Minus. Und der technische Überhitzungsindikator RSI notiert bei sagenhaften 93 Punkten, ein Wert, bei dem selbst Optimisten nervös werden sollten. Klar, die Aktie könnte noch bis 50 Euro laufen. Das Momentum ist brutal stark. Doch wenn die Luft raus ist, könnte es von dort schnell in den Bereich um 32 bis 34 Euro gehen. Das wäre ein Rückschlag von über 30 Prozent. Lesen Sie, warum die Aixtron-Story trotz aller Begeisterung mit erheblichen Risiken behaftet ist, und was kluge Anleger jetzt tun sollten.

Glänzende Fassade, schwache Zahlen

Aixtron stellt Anlagen her, mit denen Chipproduzenten besondere Halbleiter fertigen, aus Materialien wie Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Die sind wichtig für KI-Rechenzentren, schnelle Datenübertragung und energieeffiziente Chips. Das klingt nach Zukunft, und der Markt feiert das lautstark. Aber mal ehrlich: Was haben die jüngsten Zahlen wirklich gebracht? Im ersten Quartal 2026 lag der Umsatz bei gerade mal 59 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 112,5 Millionen. Das operative Ergebnis rutschte auf minus 22 Millionen Euro, nach plus 3,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Kein Wunder also, dass Jefferies sein Kursziel bei 35 Euro belässt, während die Aktie bei knapp 46 Euro notiert. J.P. Morgan sieht das Kursziel bei 36,50 Euro, Barclays bei 33 Euro. Alle Analysten liegen damit deutlich unter dem aktuellen Kurs. Natürlich: Der Auftragseingang ist auf 171 Millionen Euro gestiegen, und die Jahresprognose wurde angehoben. Aber der Markt preist Wachstum ein, das bislang in keiner Zahl steht. Das ist Fantasie, nicht Realität.

Charttechnik

Zugegeben, charttechnisch ist das Bild zunächst beeindruckend. Wichtige Widerstände bei 35 und 40 Euro wurden nach oben durchbrochen. Seit Jahresstart läuft die Aktie mit deutlich über 150 Prozent Kursgewinn wie entfesselt. Das Momentum ist ungebrochen, und ein Lauf bis zur runden Marke von 50 Euro wäre keine Überraschung. Aber genau hier sollten Anleger hellhörig werden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 93 Punkten. Mehr geht kaum. Alles über 70 gilt bereits als überkauft, bei 93 sind wir in Regionen, die fast zwangsläufig von einer scharfen Gegenbewegung gefolgt werden. Wenn das Momentum erst kippt, läuft die Aktie schnell in den nächsten Unterstützungsbereich bei 32 bis 34 Euro. Das wäre zwar kein Weltuntergang, aber ein Rückschlag von knapp 30 Prozent vom aktuellen Niveau und bei 50 Euro sogar mehr als 30 Prozent. Und wer dann noch nicht ausgestiegen ist, schaut sich den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage an, der liegt knapp unter 20 Euro. Wahnsinn. Das zeigt, wie weit sich die Aktie von ihrer langfristigen Basis entfernt hat.

Was tun?

Die Geschichte klingt gut: KI-Boom, wachsender Auftragseingang, starkes Momentum, frisches Kapital aus der Wandelanleihe. Rund 700 Millionen Euro liquide Mittel, eine solide Eigenkapitalquote von 88 Prozent, das alles ist real. Doch der aktuelle Kurs von knapp 46 Euro spiegelt bereits eine rosige Zukunft wider, die sich erst noch beweisen muss. Die Q1-Zahlen waren schwach. Alle Analysten sehen den fairen Wert deutlich tiefer. Und der RSI schreit nach Abkühlung. Wer bereits investiert ist, sollte ernsthaft über Gewinnmitnahmen nachdenken oder zumindest einen konsequenten Stopp-Loss setzen. Ein Neueinstieg auf diesem Niveau ist mit erheblichem Rückschlagrisiko verbunden. Die Aktie kann noch ein Stück laufen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist schlecht. Wer kauft, kauft im Grunde die Hoffnung, und die ist bekanntlich keine solide Anlagestrategie.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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