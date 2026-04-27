© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Diese in den kommenden Tagen (KW18) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Am Mittwoch steht die Fortsetzung des Bullenmarktes auf dem Spiel Vier der fünf Magnificent-Seven-Werte werden am kommenden Mittwoch ihre Quartalszahlen vorstellen. Dazu kommt der Leitzinsentscheid der Fed - der letzte unter der Führung ihres aktuellen Vorsitzenden Jerome Powell. Damit kommt dem Mittwoch schicksalhafte Bedeutung zu. Lassen die Hyperscaler Profitabilität ihrer KI-Investitionen erkennen oder kehren die Zweifel am Return on Investment zurück? Kann Microsoft dem Ausverkauf …Den vollständigen Artikel lesen
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