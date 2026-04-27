ASTA Energy Solutions hat ein bemerkenswertes Börsendebüt hingelegt und kurz darauf starke Zahlen für 2025 präsentiert. Der Kupferspezialist wächst, verdient deutlich mehr und baut seine Kapazitäten aus. Doch nach dem gelungenen IPO beginnt die eigentliche Bewährungsprobe: Kann ASTA den Rückenwind aus Energiewende, Netzausbau und Rechenzentren dauerhaft in profitables Wachstum verwandeln? ASTA Energy Solutions hat den Kapitalmarkt mit einem starken Auftritt betreten. Erst der erfolgreiche Börsengang an der Frankfurter Börse, dann ein Geschäftsbericht, der die Wachstumsstory untermauert: Das österreichische Industrieunternehmen präsentiert sich als einer jener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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