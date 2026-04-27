© Foto: Jens Büttner - dpaDer Windkraftanlagenhersteller Nordex ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet, der Aktie dürfte das Rückenwind für den Anstieg auf neue Hochs liefern. Nordex startet mit viel Rückenwind in das neue Geschäftsjahr Mit einem Plus von knapp 183 Prozent gehört die Aktie von Nordex mit zu dem Besten, was der deutsche Mid-Cap-Index MDAX aktuell zu bieten hat. Nach einer zeitweise schwachen Geschäftsentwicklung ist den Hamburgern die operative Wende gelungen - vor allem dank starker Auftragseingänge und signifikanten Margenverbesserungen. Am Montag hat das Unternehmen seine Fortschritte mit einem starken Jahresauftakt unterstrichen. Weiß auch der Markt die Zahlen wertzuschätzen, dürfte neuen …Den vollständigen Artikel lesen
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