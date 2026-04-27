Zum Wochenschluss zeigte sich der Goldpreis wieder etwas stabiler, nachdem die Märkte in den Tagen zuvor von spürbarer Nervosität geprägt waren. Trotz anhaltender Unsicherheiten rund um Zinserwartungen, US-Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen blieb die große Aufwärtsdynamik jedoch aus. Anleger agierten vorsichtig, was sich besonders in einer eher engen Handelsspanne und zurückhaltenden Käufen widerspiegelte. Wir werfen einen Blick zurück auf den Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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