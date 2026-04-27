Original-Research: net digital AG - von GBC AG



27.04.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von GBC AG zu net digital AG Unternehmen: net digital AG ISIN: DE000A2BPK34 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 36,55 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2025 mit starker Performance abgeschlossen, vielversprechender Ausblick mit erwartetem dynamischem Wachstum Vorläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung Anfang Februar 2026 hat der net digital-Konzern seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Hiernach hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzsprung auf rund 38,0 Mio. € erzielt, was einer mehr als Verdreifachung der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 10,96 Mio. €) gleichkommt. Zur äußerst positiven Entwicklung haben laut Unternehmensangaben v.a. Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikationsdienste und das Serviceaggregationsbusiness beigetragen. Damit hat der net digital-Konzern seine zuvor angehobene Umsatzguidance (Umsatz von 33,0 Mio. € bis 35,0 Mio. €) nochmals übertroffen. Auch unsere Umsatzschätzung (GBCe: 34,12 Mio. €) wurde deutlich übererfüllt. In Bezug auf die Umsatzzusammensetzung nach Kundengruppen sollten unserer Einschätzung nach insbesondere die umfangreichen Geschäftsaktivitäten mit den marktführenden inländischen Mobilfunk- bzw. Telekommunikationsgesellschaften, wie bspw. 1&1, Telefónica/O 2 oder Vodafone, das Wachstum dynamisch vorangetrieben haben. Durch die verstärkte Vermarktung von Payment-, Kommunikations-/Messaging-Diensten und Serviceaggregation an diese Branchenschwergewichte gehen wir davon aus, dass die Umsatzerlöse mit der Telkobranche bzw. dem Telkoumfeld sprunghaft auf geschätzte 19,57 Mio. € (Vorjahres-Telko-Umsatz GBCe: 3,32 Mio. €) zugelegt haben. Insbesondere die erfolgreiche Migration der rund 12,0 Mio. 1&1-Mobilfunkkunden im vergangenen Jahr auf das 1&1-5G-Mobilfunknetz, für das die net digital-Tochter MBE eine sog. "Carrier-Grade-Plattform" (für die Handyabrechnung digitaler Dienste & Produkte) betreibt, sollte die Umsatzerlöse des Telko-Geschäftsbereichs (Carrier & Reseller-Segment) stark vorangetrieben haben. Gleichzeitig dürfte der Telko- bzw. Telkoumfeld-Anteil an den Konzernumsätzen deutlich auf geschätzte rund 52,0% angestiegen sein (Vorjahres Telko-Umsatzanteil GBCe: 30,3%). Daneben gehen wir ebenfalls davon aus, dass das Kerngeschäft mit digitalen Zahlungsdiensten für den Onlinesektor ebenfalls dynamisch ausgebaut werden konnte. Konkret schätzen wir, dass die Umsatzerlöse mit E-Commerce-Kunden im vergangenen Geschäftsjahr rasant um 142,4% auf 16,92 Mio. € (VJ: 6,98 Mio. €) gesteigert werden konnten. Entsprechend sollte sich der E-Commerce-Anteil an den Konzernumsatzerlöse des Unternehmens auf geschätzte 44,5% (VJ: 63,3%) belaufen haben. Damit konnte net digital auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die kundenseitige und leistungsangebotsseitige Diversifikation weiter vorantreiben bzw. erhöhen. Vor allem durch die umfangreichen angebotenen Dienstleistungen im Telkobereich und den ausgebauten Kundenstamm, der unter anderem auch alle vier führenden Telekommunikations- bzw. Mobilfunkkonzerne Deutschlands umfasst, hat sich die Technologiegesellschaft nun deutlich breiter aufgestellt. Dank ihres plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells haben sich die erzielten dynamischen Umsatzzuwächse auch in deutlich überproportionalen Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So konnten aufgrund von stark einsetzenden Skaleneffekten das EBITDA sprunghaft auf 4,20 Mio. € (VJ: 0,19 Mio. €) gesteigert werden. Gleichzeitig erhöhte sich auch die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rasant auf 11,0% (VJ: 1,7%). Hiermit hat der net digital-Konzern ebenso seine zuvor erhöhte Ergebnisguidance (EBITDA von 3,60 Mio. € bis 4,00 Mio. €) übertroffen. Gleichzeitig wurde auch unsere EBITDA-Schätzung (GBCe: 3,72 Mio. €) deutlich "geschlagen". Prognosen und Modellannahmen Ende März hat der net digital-Konzern seine Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Die Technologiegesellschaft peilt für das laufende Geschäftsjahr erneut einen deutlichen Umsatzanstieg auf 48,0 Mio. € bis 53,0 Mio. € an. Parallel hierzu soll das EBITDA, trotz signifikanter Investitionen und Aufwendungen für die Fortsetzung der Geschäftsexpansion, weiter auf 4,70 Mio. € bis 5,20 Mio. € zulegen, was einer erwarteten EBITDA-Marge von ca. 10,0% entsprechen würde. Wir stufen diese Guidance als eher konservativ ein, v.a. ergebnisseitig. Auf mittelfristige Sicht rechnet net digital laut eigenen Angaben unverändert mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 20,0% bis 25,0% und mit einer EBITDA-Marge in einer Spanne von 10,0% bis 15,0%. Vor dem Hintergrund der äußerst positiven Jahresperformance, dem vielversprechenden Ausblick und der stark greifenden Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angehoben. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 rechnen wir nun mit deutlich höheren Konzernumsätzen in Höhe von 49,24 Mio. € (zuvor: 41,52 Mio. €) und einem EBITDA-Anstieg auf 4,96 Mio. € (zuvor: 4,69 Mio. €). Entsprechend rechnen wir konservativ mit dem Erreichen der mittleren Bandbreite der kommunizierten Unternehmensguidance und zugleich mit einer EBITDA-Marge von 10,1%. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 gehen wir, im Einklang mit der mittelfristigen Unternehmensguidance, von einem weiteren dynamischen Umsatzanstieg auf 59,44 Mio. € (zuvor: 50,20 Mio. €) und einem deutlichen EBITDA-Zuwachs auf dann 6,66 Mio. € (zuvor: 5,97 Mio. €) aus. Gleichzeitig sollte die prognostizierte EBITDA-Marge in dieser Periode weiter auf 11,2% zulegen können. Als kurz- und mittelfristiger Wachstumstreiber sollte sich der weitere dynamische Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit insbesondere E-Commerce-Kunden und Businesskunden aus dem inländischen Telekommunikations- bzw. Mobilfunksektor erweisen. Für die weitere erwartete deutliche Expansion im traditionellen Kerngeschäft (Payment-Dienste für Onlinekunden) sollte der neue PayFac-Status der MBE-Tochtergesellschaft eine zentrale Rolle einnehmen, da durch die hierdurch verbreiterte Wertschöpfungstiefe (eigene KYC-Prozesse und Riskmanagement etc.) der Payment-Unit sich die Kundenattraktivität, das Margenprofil (geschätzte 30,0% geringere abrechnungsbezogene Gesamtkosten) und das Wachstumspotenzial des net digital-Konzerns deutlich erhöht. Durch den Wandel der bedeutenden Tochtergesellschaft zur PayFac-Gesellschaft sollte v.a. das künftige Neukundengeschäft mit digitalen Zahlungsdiensten und damit das Kerngeschäftssegment "E-Commerce" deutlich ausgebaut werden können. Zudem sollte hierdurch auch die internationale Skalierung des Stammgeschäfts und die Erweiterung des Leistungsportfolios weiter vorangetrieben werden können und somit weitere Wachstumsimpulse für das E-Commerce-Business liefern. Auch hinsichtlich des Telkobusiness (Geschäftssegment Carrier und Reseller) sollte es net digital gelingen, basierend auf dem guten Zugang und langjährigen Beziehungen zu den marktführenden Telekommunikations- bzw. Mobilfunkanbietern (im DACH-Raum), die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsfeld auch künftig deutlich zu steigern. Das Wachstum im Telekommunikationsumfeld sollte weiterhin befeuert werden können durch den sukzessiven Rollout von bestehenden und neuen Kommunikations-/Messaging- und Abrechnungsdiensten des Unternehmens bei diesen Mobilfunkern bzw. Netzbetreibern. Zusätzliches signifikantes Wachstumspotenzial eröffnet sich v.a. aus der geplanten Einführung des künftigen mobilen Abrechnens von traditionell physischen Gütern über die private Handyrechnung und die schrittweise Etablierung von RCS (Rich Communication Services) im Mobilfunksektor als neuen modernen SMS/MMS-Nachfolger. Basierend auf unseren signifikant angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir ebenfalls unser bisheriges Kursziel auf 36,55 € (zuvor: 33,50 € je Aktie) je Aktie erhöht. Kurszielmindernd wirkten hingegen unsere angehobenen Kapitalkosten (WACC) infolge der Erhöhung des risikofreien Zinses (von zuvor 2,5% auf derzeit 3,0%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260427_net_digital_Note_prelim_fig_final



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:



http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.04.2026 (7:46 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 27.04.2026 (9:00 Uhr)



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