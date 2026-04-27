Nach dem Zusammenschluss im Jahr 2024 hat NAGA im vergangenen Jahr einen klaren Schwerpunkt auf die Optimierung interner Strukturen gelegt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz, mit der Prozesse in mehreren Kernbereichen verbessert werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist bereits weit fortgeschritten und zeigt erste konkrete Effekte im operativen Geschäft.

Auf der Umsatzseite spiegeln sich diese Fortschritte bislang noch nicht wider. In den ersten drei Monaten lagen die Erlöse mit 14,4 Mio. Euro um etwas mehr als 10 Prozent unter dem Vorjahreswert, was allerdings maßgeblich auf Währungseffekte, insbesondere die Schwäche des US-Dollars, zurückzuführen ist. Deutlich sichtbar wird der Fortschritt hingegen beim Ergebnis: Das EBIT hat sich von 1,0 auf 2,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt, wodurch sich die operative Marge um knapp 10 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent verbessert hat. Auch unter dem Strich zeigt sich die Entwicklung deutlich - das Nettoergebnis legte um rund 2,2 Mio. Euro zu und fiel mit 0,5 Mio. Euro erstmals in einem ersten Quartal positiv aus.

Für den weiteren Jahresverlauf liegt der Fokus nun darauf, neben der Profitabilität auch das Wachstum wieder zu beschleunigen. Dazu setzt das Unternehmen auf eine Reihe von Initiativen, darunter neue Funktionen im Social-Trading, die Weiterentwicklung der Plattform unter dem Stichwort "NAGA One" sowie der Ausbau strategischer Partnerschaften.

Das Management zeigt sich vor diesem Hintergrund zuversichtlich und bestätigt die Zielsetzung für das Gesamtjahr. Demnach sollen die Erlöse von 62,4 Mio. Euro auf 68 bis 75 Mio. Euro steigen, während beim EBITDA ein deutlicher Sprung von 3,3 Mio. Euro auf 10 bis 15 Mio. Euro erwartet wird. Die Entwicklung im ersten Quartal kann dabei als solider Auftakt gewertet werden. Zunehmend findet diese Perspektive auch Beachtung am Kapitalmarkt - insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Potenziale aus dem Einsatz von künstlicher Intelligenz noch längst nicht ausgeschöpft erscheinen. Sollte es gelingen, die Wachstumsdynamik wie geplant zu erhöhen, könnte dies zusätzlichen Rückenwind für die Aktie bedeuten.

(aktien-globlal.de, erstellt 27.04.26, 9:00 Uhr, veröffentlicht 27.04.26, 9:06 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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