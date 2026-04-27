Nach der starken Erholung in den letzten drei Wochen ist der DAX wieder etwas zurückgefallen. In der abgelaufenen Woche verlor das größte deutsche Börsenbarometer 573 Punkte zu und schloss -2,26% tiefer mit rund 24.129 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon und Siemens Energy, MTU rutschte ans DAX-Ende. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Fünf Verlusttage am Stück Zum Start in die Woche verzeichnete der Markt deutliche Abgaben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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