Eine vermeintliche RTX-4090-Grafikkarte von Asus entpuppte sich bei näherem Hinsehen als aufwendige Fälschung: Betrüger haben einen alten GPU-Chip auf eine neue Platine montiert und sogar die Beschriftung gefälscht. Das könnte künftig häufiger vorkommen. In den USA - und vermutlich auch in Europa - kursieren mittlerweile gefälschte High-End-Grafikkarten, die selbst Profis nur noch schwer erkennen können. Ein Reparateur bekam nun eine Asus RTX-4090 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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