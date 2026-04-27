Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Tim Cooks Nachfolger, die Entwicklung von IT-Gehältern, Claude Mythos Preview im Einsatz, die Sky-Übernahme durch RTL und ein iPhone ohne Apple-Account. Wenn Tim Cook die Zuschauer am 8. Juni 2026 zur Auftakt-Keynote der WWDC begrüßt, dürfte das der letzte große Auftritt des Apple-CEOs sein. Wie das Unternehmen bekanntgab, wird Cook im Spätsommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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