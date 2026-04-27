BÖRSE AKTUELL: Iran legt Vorschläge zur Straße von Hormus und zur Atomfrage vor | (27.04.2026)

Die Börse aktuell wird stark von geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beeinflusst. Iran hat einen dreistufigen Friedensvorschlag vorgelegt, der eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht, während die Atomverhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden sollen. Die USA lehnen diesen Ansatz derzeit ab und halten am maritimen Druckmittel fest.

Zusätzliche Spannungen entstehen durch die Eskalation zwischen Israel und dem Libanon sowie Berichte über Angriffe auf Handelsschiffe nahe Bab al-Mandab. Diese Entwicklungen könnten globale Lieferketten beeinträchtigen und bleiben ein zentraler Treiber der Markt News.

Börse Aktuell: Konjunkturdaten und Notenbanken

Aktuelle Markt News zeigen eine überraschend starke Entwicklung in China. Die Industriegewinne stiegen im Jahresvergleich um 15,8% im März, getragen vom Boom im KI-Sektor. Gleichzeitig bleibt die schwache Inlandsnachfrage ein Risiko.

Im Fokus der Börse aktuell steht zudem eine entscheidende Woche für Notenbanken:

Fed-Zinsentscheidung (Mittwoch)

EZB und Bank of England (Donnerstag)

Bank of Japan und Bank of Canada

Wichtige Konjunkturdaten umfassen:

US PCE-Inflation

US BIP

ISM Einkaufsmanagerindex

Aktienmärkte: Börse Aktuell mit starken Trends

Die Börse aktuell zeigt weiterhin Stärke an den US-Märkten...

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