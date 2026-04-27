© Foto: Swen Pförtner/dpaFür die Aktie des Laborausrüster ging es nach den Zahlen 10 Prozent bergab. Doch Analysten von Berenberg sehen darin eine Kaufgelegenheit. Ein Kursrückgang von zehn Prozent nach Quartalszahlen - und Berenberg sieht darin eine Kaufgelegenheit. Die Londoner Investmentbank stuft Sartorius von "Halten" auf "Kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 215 auf 250 Euro an. Grundlage: Die Analysten sind überzeugt, dass der negative Revisionszyklus beim Göttinger Laborausrüster abgeschlossen ist und die Konsenserwartungen nun eher nach oben als nach unten überraschen dürften. Zum Wochenstart am Montag liegt die Aktie rund 2 Prozent im Plus. Der Kurseinbruch nach den Zahlen am vergangenen Dienstag war …Den vollständigen Artikel lesen
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