Der auf die Absicherung digitaler Risiken spezialisierte Assekuradeur Baobab Insurance firmiert ab sofort unter dem Namen Baobab Risk Solutions (BRS). Zudem hat Baobab sein Portfolio um eine Sicherheitskomponente zur aktiven Bedrohungserkennung und -abwehr ausgebaut: einen MDR-Service. Baobab stellt sich neu auf. Die Baobab Insurance agiert ab sofort unter der neuen Firmenbezeichnung Baobab Risk Solutions (BRS). Die Umfirmierung soll das umfassende Angebot von Baobab unterstreichen, das präventive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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