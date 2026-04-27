Der europäische Cyberversicherer Stoïk stärkt seinen Maklervertrieb in Deutschland. Vanessa Rittger wechselt vom direkten Wettbewerber Coalition zu Stoïk. Sie übernimmt die Position Head of Sales Underwriting. Vanessa Rittger, bislang beim Cyberassekuradeur Coalition, verstärkt das Maklervertriebsteam bei Stoïk. Sie wird dort als Head of Sales Underwriting tätig sein. In ihrer neuen Rolle tritt Rittger in die Führungsebene des 20-köpfigen Vertriebsteams bei Stoïk ein und wird die Betreuung der Maklerpartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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