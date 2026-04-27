XRP Kurs vor Ichimoku-Ausbruch, warum das gleiche Muster zuletzt einen Anstieg auf 3,65 Dollar auslöste

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XRP steht bei 1,43 Dollar direkt an der Unterkante der wöchentlichen Ichimoku-Wolke, und genau dieses Muster löste zuletzt einen Anstieg auf 3,65 Dollar aus. Die technische Ausgangslage ähnelt den Rallyes von Ende 2024 und Mitte 2025, bei denen der Kurs jeweils nach dem Durchbruch durch die Wolke explodierte. Gleichzeitig haben 120 Krypto-Unternehmen den US-Senat in einem offenen Brief aufgefordert, den CLARITY Act ohne Verzögerung voranzutreiben. Spot-XRP-ETFs verzeichnen seit dem 9. April keinen einzigen Tag mit Abflüssen. Im April flossen bisher über 71 Millionen Dollar in XRP-Produkte, der stärkste Monat des Jahres 2026. Analysten sehen Kursziele zwischen 2,80 und 8,00 Dollar, abhängig davon, ob das Gesetz den Senat passiert. Trotzdem bleibt der Widerstand bei 1,45 Dollar ein Hindernis, das der Markt bisher nicht überwinden konnte. Dieser Artikel analysiert die XRP Kurs Prognose anhand der aktuellen Chartmuster und politischen Entwicklungen. Er stellt auch ein Projekt vor, das für Anleger mit einer anderen Risikobereitschaft eine Alternative bieten könnte.

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XRP Kurs Prognose: Ichimoku-Wolke, CLARITY Act und Rekord-ETF-Zuflüsse

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Der XRP Kurs notiert am 26. April bei 1,43 Dollar und drückt gegen die Unterkante der wöchentlichen Ichimoku-Wolke, laut einer Analyse von 24/7 Wall St. Dieselbe Wolkengrenze hielt den Kurs seit Monaten als Widerstand, und jeder Versuch einer Erholung scheiterte an genau dieser Zone. Historisch gesehen brach XRP die wöchentliche Wolke Ende 2024, als der Kurs von 0,50 auf 3,40 Dollar stieg. Im Sommer 2025 folgte der zweite Durchbruch von 2,20 Dollar auf das Allzeithoch von 3,65 Dollar. Jetzt konsolidiert der Token erneut unter der Wolke, und ein wöchentlicher Schlusskurs über 1,67 Dollar würde den dritten Ausbruch bestätigen.

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Die Krypto Prognose wird durch politische Entwicklungen gestützt. Am 25. April haben über 120 Krypto-Unternehmen, darunter Coinbase, Ripple und Kraken, den US-Senat aufgefordert, den CLARITY Act zur Abstimmung zu bringen. Das Gesetz würde eine klare regulatorische Grundlage für digitale Vermögenswerte schaffen. Gleichzeitig laufen Spot-XRP-ETFs seit dem 9. April ohne einen einzigen Tag mit Abflüssen, wie FX Leaders berichtet. Im April summierten sich die Zuflüsse auf über 71 Millionen Dollar. Standard Chartered sieht den XRP Kurs bei 8,00 Dollar, falls der CLARITY Act durchkommt. Scheitert das Gesetz, sinkt das Kursziel auf 2,80 Dollar, immer noch ein Plus von rund 100 Prozent.

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Selbst im besten Fall liefert eine Wiederholung des Allzeithochs von 3,65 Dollar rund 155 Prozent vom heutigen Kurs. Für institutionelle Portfolios ist das ein solides Ergebnis, doch für Anleger, die nach größeren Vielfachen suchen, reicht die Mathematik eines Large Caps nicht aus. In solchen Momenten richten sich die kalkuliertesten Wallets auf Einstiegspunkte, die vor einem Börsenlisting liegen und nach dem Start nicht mehr existieren.

Pepeto: Presale-Einstieg vor dem Binance-Listing als Alternative zur XRP Kurs Prognose

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Genau diese Suche nach dem Einstieg vor dem Listing führt derzeit Kapital in den Presale von Pepeto. Was die ETF-Zuflüsse für XRP bestätigen, zeigt sich im Presale-Markt als Überzeugung derselben Anlegergruppe. Institutionelles Geld, das in XRP-ETFs fließt, bestätigt, dass Kapital aktiv nach den richtigen Einstiegen sucht, und die schnellsten Wallets konzentrieren sich auf Positionen, bei denen das Listing noch nicht stattgefunden hat.

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Genau dort steht Pepeto, ein Presale mit über 9,56 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und einem bestätigten Binance-Listing. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, bevor die erste Einzahlung in den Presale floss, was die Sicherheit der Teilnahme von Grund auf bestätigt. Die meisten Händler, die frühere Meme-Coin-Explosionen von außen beobachteten, teilten das gleiche Problem: Überzeugung ohne das richtige Timing. Pepeto löst das, indem jedes Wallet Zugang zum Einstiegspreis erhält, der verschwindet, sobald die Börse öffnet.

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Das Protokoll ist mehr als ein Token, der auf ein Listing wartet. Die gebührenfreie Swap-Engine ermöglicht den Handel über verschiedene Blockchains, ohne dass bei der Ausführung Kosten anfallen. Der PepetoAI-Risikobewerter analysiert jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass kein Trade blind eingegangen wird. Diese Werkzeuge schützen den Händler bei jeder Transaktion, nicht nur auf dem Papier.

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Mit einem Tokenpreis von 0,0000001866 Dollar und einem Gesamtangebot von 420 Billionen bauen Wallets, die heute einsteigen, Positionen auf einem Niveau auf, das nach der Öffnung des Binance-Orderbuchs nicht zurückkehren wird. Der Architekt des ursprünglichen Pepe-Coins hat dieses Protokoll mit demselben frühen Community-Modell entwickelt, das einen einfachen Meme in einen Vermögenswert im Milliardenwert verwandelte. Die Wallets, die dieses Muster vor Jahren erkannten, sind bereits bei Pepeto eingestiegen, weil sie wissen, was Presale-Preise bedeuten, wenn ein bestätigtes Listing näher rückt. Auf der offiziellen Pepeto-Website können interessierte Anleger den aktuellen Stand des Presales und die Projektdetails einsehen.

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Fazit

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Die Krypto Prognose für XRP zeigt, dass der Ichimoku-Ausbruch einen neuen Anstieg einleiten könnte. Doch selbst das 3,65-Dollar-Hoch liefert Renditen in Prozent, nicht in Vielfachen. Bei Pepeto liegt der gesamte Abstand zwischen Presale-Preis und Börsenstart dort, wo die Rendite entsteht. Nach dem Listing zahlt jeder neue Käufer den Marktpreis, und die frühen Wallets werden zu den Verkäufern. Der Presale ist jetzt geöffnet, aber dieser Einstieg verschwindet nach dem Schließen. Wer den XRP Kurs als Maßstab nimmt, sieht in Pepeto den Unterschied zwischen Prozenten und dem Vielfachen eines Listings.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die aktuelle XRP Kurs Prognose für 2026?

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XRP notiert bei 1,43 Dollar mit dem Widerstand bei 1,45 Dollar als entscheidender Hürde. Ein Durchbruch über die Ichimoku-Wolke bei 1,67 Dollar könnte eine Rallye in Richtung 2,80 bis 8,00 Dollar auslösen, abhängig vom Fortschritt des CLARITY Act im US-Senat.

Was ist Pepeto und warum beachten Anleger den Presale?

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Pepeto bietet einen Presale-Einstieg, bei dem das bestätigte Binance-Listing den Preis noch nicht festgelegt hat. Über 9,56 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website, und der von SolidProof geprüfte Vertrag gibt Anlegern die Sicherheit einer vollständig auditierten Codebasis.