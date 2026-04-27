München (ots) -- "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Baustellenchaos in Saint-Tropez- "Davina & Shania - We Love Monaco": Zwischen Fotoshooting und Tuning-Messe - die Geiss-Töchter im Dauereinsatz- Neue Folgen am 27. April 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Der Montag bei RTLZWEI steht im Namen von Familie Geiss. Während Carmen und Robert in Saint-Tropez mit Baustellenproblemen kämpfen, stehen Davina und Shania beruflich unter Druck und müssen sich beweisen. Am 27. April 2026 gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", gleich danach um 21:15 Uhr dann eine neue Folge "Davina & Shania - We Love Monaco"."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Frust bei den Geissens: Beim Bau der neuen Traumvilla in Saint-Tropez läuft nichts nach Plan. Der Architekt lässt sich kaum blicken, Verzögerungen treiben die Kosten in die Höhe und sorgen für wachsenden Ärger bei Carmen und Robert. Während Robert mit allen Mitteln versucht, das Projekt voranzutreiben, eskaliert die Situation bei den Gartenarbeiten: Bei der Fällung beschädigter Bäume gerät Robert beinahe in Gefahr - kurz darauf folgt der nächste Rückschlag, als eine Behörde die Arbeiten stoppt."Davina & Shania - We Love Monaco":Davina und Shania tauschen entspannten Luxus gegen harte Arbeit: In Saint-Tropez steht ein Fotoshooting für die neue Roberto-Geissini-Kollektion an, für das sie erstmals die volle Verantwortung tragen. Der Druck ist hoch - vor allem Robert hat klare Vorstellungen. Ob sie ihren kritischen Papa überzeugen können?Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Der nächste Auftrag wartet. Die beiden vertreten ihre Eltern auf der Tuning-Messe in Friedrichshafen. Mit dem Privatjet geht es trotz unerwarteter Turbulenzen nach Deutschland. Am Bodensee angekommen, erwartet sie schließlich eine überraschend romantische Geste: Ein geheimnisvoller Verehrer sorgt mit einem Maibaum für Herzklopfen.Neue Folgen am 27. April 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie)Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/davina-shania-we-love-monaco)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Über "Davina & Shania - We Love Monaco":In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6263016