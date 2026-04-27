Berlin (ots) -Jahrelang war die "Ice-Bucket-Challenge" in aller Munde. Bei diesem Social-Media-Trend ging es darum, sich oder andere mit eiskaltem Wasser zu übergießen. Wenn eine Mieterin mit ihrer Vermieterin auf diese Weise verfährt, egal welche Motive dahinterstecken, dann ist das nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS ein Grund für eine fristlose Kündigung.(Amtsgericht Hanau, Aktenzeichen 34 C 92/23)Der Fall: Eine Mieterin schüttete zwei Mal aus ihrem Fenster einen Eimer Wasser auf den Hof und traf dabei ihre Vermieterin, die "klitschnass" wurde und gemäß Aussage eines Zeugen aussah, als hätte sie an einer "Ice-Bucket-Challenge" teilgenommen. Zuvor hatte es zwischen beiden Parteien Streit um das Umstellen eines Fahrrades gegeben. Die Vermieterin sprach die fristlose Kündigung aus. Doch die Mieterin wies darauf hin, sie habe keine direkte Absicht gehabt, die Geschädigte mit dem Wasserschwall zu treffen.Das Urteil: Es handle sich um eine nachhaltige Hausfriedensstörung, beschied das Amtsgericht. Man müsse zumindest davon ausgehen, dass es die Mieterin bei ihrer Aktion billigend in Kauf genommen habe, die Vermieterin mit Wasser zu übergießen. Es habe keiner vorherigen Abmahnung bedurft, um die fristlose Kündigung auszusprechen.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/6263013