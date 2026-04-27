Schwalbach am Taunus (ots) -
"In der Gruppe der Einwegrasierer legt Gillette Venus bei der Rasurgründlichkeit einen knappen Punktsieg hin", bewertet Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (04/2026) den Einwegrasierer Gillette Venus Tropical. Dabei sei der Einwegrasierer "noch preiswerter" als die Systemrasierer von Gillette Venus. Insgesamt wurden 18 verschiedene Nassrasierer für Frauen getestet, darunter auch Einwegrasierer in einer eigenen Kategorie.
Der Gillette Venus Tropical Einwegrasierer zeigt dabei: Qualität und ein attraktiver Preis schließen sich nicht aus. Mit der Gesamtnote 1,7 "GUT" gehört er zu den besten Einwegrasierern im Test. Besonders überzeugend: die Rasurgründlichkeit mit der Note 1,4 "SEHR GUT".
Gillette Venus Tropical - die Testergebnisse im Überblick:
Rasurgründlichkeit: Note 1,4
- Liefert eine besonders gründliche Rasur auch im Vergleich zu anderen Einwegrasierern
Hautschonung: Note 1,6
- Sanft zur Haut, auch bei regelmäßiger Anwendung
Handhabung: Note 1,7
- Einfache und schnelle Anwendung im Alltag
Haltbarkeit: Note 1,7
- Zuverlässige Leistung über mehrere Anwendungen hinweg
Gesamtnote: 1,7 "GUT"
Günstig, aber leistungsstark: Warum der Venus Tropical überzeugt
Mit dem Gillette Venus Tropical wird klar, dass auch ein günstigerer Rasierer höchste Ansprüche erfüllen kann. Oder wie Stiftung Warentest es auf den Punkt bringt: "Unser Test zeigt: Mehr ist nicht nötig."
Der Einwegrasierer wurde so konzipiert, dass er eine gründliche Rasur mit einfacher Handhabung kombiniert - ideal für alle, die eine unkomplizierte und zugleich zuverlässige Lösung suchen.
Eine starke Ergänzung im Gillette Venus Portfolio
Während der Systemrasierer Gillette Venus Pro Smooth Sensitive mit der Bestnote 1,3 "SEHR GUT" für maximale Rasurgründlichkeitund höchsten Komfort steht, bietet der Gillette Venus Tropical Einwegrasierer eine preislich attraktive Lösung für den Alltag, die ebenfalls eine gute und zuverlässige Rasur ermöglicht.
Damit deckt Gillette Venus unterschiedliche Bedürfnisse ab - von Premium-Technologie bis hin zu praktischen und erschwinglichen Lösungen für den Alltag.
Fazit: Qualität für jedes Bedürfnis
Mit dem aktuellen Test bestätigt Stiftung Warentest: Gillette Venus bietet nicht nur High-End-Systemrasierer, sondern auch leistungsstarke Einwegrasierer zu einem attraktiven Preis. Der Venus Tropical zeigt, dass eine gründliche Rasur nicht teuer sein muss.
Verfügbarkeiten und Preise
Gillette Venus Tropical Einwegrasierer
Qualitätsurteil "GUT" (1,7)
UVP 3,99 EUR*
* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.
Über Procter & Gamble
Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.
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Pressekontakt:
Procter & Gamble, Director Markenkommunikation Grooming DACH,
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht-Sicenica,
Tel.: +49 (0)6196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.com
Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf
Marlene Korn, Tel.: +49 (0)172 255 87 76, E-Mail: marlene.korn@omc.com
Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6263030
"In der Gruppe der Einwegrasierer legt Gillette Venus bei der Rasurgründlichkeit einen knappen Punktsieg hin", bewertet Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (04/2026) den Einwegrasierer Gillette Venus Tropical. Dabei sei der Einwegrasierer "noch preiswerter" als die Systemrasierer von Gillette Venus. Insgesamt wurden 18 verschiedene Nassrasierer für Frauen getestet, darunter auch Einwegrasierer in einer eigenen Kategorie.
Der Gillette Venus Tropical Einwegrasierer zeigt dabei: Qualität und ein attraktiver Preis schließen sich nicht aus. Mit der Gesamtnote 1,7 "GUT" gehört er zu den besten Einwegrasierern im Test. Besonders überzeugend: die Rasurgründlichkeit mit der Note 1,4 "SEHR GUT".
Gillette Venus Tropical - die Testergebnisse im Überblick:
Rasurgründlichkeit: Note 1,4
- Liefert eine besonders gründliche Rasur auch im Vergleich zu anderen Einwegrasierern
Hautschonung: Note 1,6
- Sanft zur Haut, auch bei regelmäßiger Anwendung
Handhabung: Note 1,7
- Einfache und schnelle Anwendung im Alltag
Haltbarkeit: Note 1,7
- Zuverlässige Leistung über mehrere Anwendungen hinweg
Gesamtnote: 1,7 "GUT"
Günstig, aber leistungsstark: Warum der Venus Tropical überzeugt
Mit dem Gillette Venus Tropical wird klar, dass auch ein günstigerer Rasierer höchste Ansprüche erfüllen kann. Oder wie Stiftung Warentest es auf den Punkt bringt: "Unser Test zeigt: Mehr ist nicht nötig."
Der Einwegrasierer wurde so konzipiert, dass er eine gründliche Rasur mit einfacher Handhabung kombiniert - ideal für alle, die eine unkomplizierte und zugleich zuverlässige Lösung suchen.
Eine starke Ergänzung im Gillette Venus Portfolio
Während der Systemrasierer Gillette Venus Pro Smooth Sensitive mit der Bestnote 1,3 "SEHR GUT" für maximale Rasurgründlichkeitund höchsten Komfort steht, bietet der Gillette Venus Tropical Einwegrasierer eine preislich attraktive Lösung für den Alltag, die ebenfalls eine gute und zuverlässige Rasur ermöglicht.
Damit deckt Gillette Venus unterschiedliche Bedürfnisse ab - von Premium-Technologie bis hin zu praktischen und erschwinglichen Lösungen für den Alltag.
Fazit: Qualität für jedes Bedürfnis
Mit dem aktuellen Test bestätigt Stiftung Warentest: Gillette Venus bietet nicht nur High-End-Systemrasierer, sondern auch leistungsstarke Einwegrasierer zu einem attraktiven Preis. Der Venus Tropical zeigt, dass eine gründliche Rasur nicht teuer sein muss.
Verfügbarkeiten und Preise
Gillette Venus Tropical Einwegrasierer
Qualitätsurteil "GUT" (1,7)
UVP 3,99 EUR*
* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.
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Marlene Korn, Tel.: +49 (0)172 255 87 76, E-Mail: marlene.korn@omc.com
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