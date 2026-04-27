OpenAI will künftig AGI erreichen, aber nicht um jeden Preis. Um sich selbst zu kontrollieren, hat das Unternehmen jetzt fünf neue Leitlinien für den Umgang mit und die Entwicklung von AGI festgelegt und veröffentlicht. Was OpenAI dabei besonders wichtig ist. Zahlreiche KI-Unternehmen arbeiten daran, AGI - also Artificial General Intelligence - zu erreichen. Das würde bedeuten, dass ein Modell auf dem Intelligenz- und Fertigkeitenlevel von Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n