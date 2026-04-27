Hamm (ots) -Viele gutverdienende Berufstätige verfügen über ein stabiles Einkommen - dennoch bleibt der Vermögensaufbau oft hinter den Möglichkeiten zurück. Immobilien gelten als attraktive Kapitalanlage, doch der organisatorische Aufwand und die Komplexität schrecken viele ab. Was professionell betreute Immobilienkonzepte leisten und warum Vinay Makker und Robert Schwagerus von Makerus Consulting genau die richtigen Ansprechpartner dafür sind, erfahren Sie hier.Ärzte, Ingenieure und Juristen und andere gutverdienende Berufstätige stehen häufig vor einer ähnlichen Ausgangslage: Ihr Einkommen ist hoch, doch ihre zeitlichen Ressourcen sind begrenzt. Gleichzeitig wächst ihr Wunsch nach einem nachhaltigen Vermögensaufbau. Immobilien rücken dabei schnell als stabile und inflationsgeschützte Lösung in den Fokus. Doch wer sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, stößt schnell auf eine Fülle an Informationen, die weit über Lage und Kaufpreis hinausgehen. Und genau hier beginnt die Herausforderung: Der Einstieg wirkt unübersichtlich und komplex. Themen wie Verwaltung, Vermietung, rechtliche Rahmenbedingungen und technische Details erfordern nicht nur Zeit, sondern auch fundiertes Fachwissen. Die Folge: Viele potenzielle Investoren zögern oder treffen Entscheidungen auf unsicherer Grundlage. "Wer sich ohne fundiertes Wissen auf ein Immobilieninvestment einlässt, riskiert langfristig finanzielle Nachteile und vermeidbare Fehler", erklärt Robert Schwagerus, Gründer von Makerus Consulting."In der Praxis zeigt sich immer wieder: Ohne klare Struktur und erfahrene Begleitung wird ein Immobilieninvestment schnell unnötig kompliziert", betont Vinay Makker. Gemeinsam mit ihrem Team, darunter auch die Berater Menderes Mazrekaj und Marcel Dittel, begleiten Robert Schwagerus und Vinay Makker mit Makerus Consulting regelmäßig Menschen, die sich erstmals mit Immobilien als Kapitalanlage befassen - oft mit vielen offenen Fragen im Gepäck. Aus über 500 Beratungsgesprächen in den vergangenen Jahren wissen beide genau, wo Unsicherheiten entstehen und worauf es wirklich ankommt. Statt theoretischer Konzepte setzen sie deshalb auf einen Ansatz, der Schritt für Schritt Orientierung gibt: Komplexität wird greifbar gemacht, Risiken frühzeitig erkannt und Entscheidungen so vorbereitet, dass sie auch langfristig Bestand haben.Komplexität und Risiken beim Immobilienkauf realistisch einschätzenImmobilien wirken zunächst greifbar - doch hinter Aspekten wie der Lage, dem Preis und den Mieteinnahmen verbirgt sich eine Vielzahl miteinander verknüpfter Faktoren. In der Praxis entscheidet nicht ein einzelner Aspekt über den Erfolg, sondern das Zusammenspiel aus Finanzierung, Marktanalyse, steuerlichen Rahmenbedingungen, Energieeffizienz und rechtlichen Vorgaben. "Viele Faktoren greifen ineinander", erklärt Menderes Mazrekaj. "Wer hier einzelne Aspekte falsch bewertet, riskiert die gesamte Rentabilität der Investition."Gerade ohne professionelle Begleitung steigt dabei das Risiko, wirtschaftlich nachteilige Entscheidungen zu treffen. Überhöhte Kaufpreise, versteckte Sanierungskosten oder ungünstige Mietverträge sind nur einige Beispiele. Auch rechtliche Unsicherheiten und steuerliche Nachteile können die Rendite langfristig belasten. Da Immobilieninvestments in der Regel mit hohen Summen und langfristigen Verpflichtungen verbunden sind, wirken sich solche Fehler oft über viele Jahre hinweg aus. "Gerade Einsteiger unterschätzen häufig, wie viele Details geprüft werden müssen, bevor eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann", so Marcel Dittel.Investieren ohne Aufwand: Wie professionelle Betreuung Einstiegshürden reduziertProfessionell betreute Immobilienkonzepte setzen genau an diesen Herausforderungen an. Der organisatorische Aufwand für den Käufer wird erheblich reduziert, da zentrale Aufgaben wie Vermietung, Mieterkommunikation und laufende Betreuung vollständig übernommen werden. Dadurch bleibt der Zeitaufwand im Alltag minimal. Für Einsteiger ohne tiefes Fachwissen bedeutet das: Sie können sich ausschließlich auf die Investitionsentscheidung konzentrieren, während alle operativen und technischen Prozesse strukturiert und professionell im Hintergrund ablaufen."Unser Ziel ist es, unseren Kunden den Zugang zu Immobilien so einfach wie möglich zu machen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen", erläutert Robert Schwagerus. "Schließlich wollen unsere Kunden investieren und nicht verwalten. Deshalb stellen wir sicher, dass sie sich nach dem Kauf um nichts weiter kümmern müssen und die Immobilie trotzdem professionell betreut wird." Dieses Modell macht Immobilien als Kapitalanlage auch für Menschen zugänglich, die bislang weder Zeit noch Interesse hatten, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ermöglicht einen strukturierten, risikoärmeren Einstieg in den Immobilienmarkt.Makerus Consulting: Risiken minimieren durch fundierte ExpertiseEin zentraler Vorteil der professionellen Betreuung liegt in der strukturierten Prüfung aller entscheidenden Faktoren. Experten analysieren Marktpreise, bewerten Objekte realistisch und prüfen sämtliche relevanten Unterlagen, von Teilungserklärungen über Energieausweise bis hin zu Mietverträgen. Dadurch lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und gezielt ausschließen. Gleichzeitig wird jede Immobilie individuell auf die finanzielle Situation, die Finanzierung und die steuerliche Ausgangslage des Käufers abgestimmt."Wir schauen uns jedes Objekt sehr genau an und prüfen, ob es langfristig zur finanziellen Planung unseres Kunden passt. Eine Immobilie, die auf dem Papier attraktiv wirkt, aber nicht zur individuellen Situation des Käufers passt, ist keine gute Investition", betont Marcel Dittel. Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie schnell wirtschaftlich nachteilige Entscheidungen entstehen können, wenn eine strukturierte Begleitung fehlt - etwa durch überhöhte Kaufpreise, versteckte Sanierungskosten oder ungünstige Vertragskonstellationen.Steuerliche Vorteile nutzen: Ein unterschätztes PotenzialEin Aspekt, der bei Immobilieninvestments häufig unterschätzt wird, ist das steuerliche Potenzial. So lassen sich durch die gezielte Nutzung von Abschreibungen und anderen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten erhebliche Einsparungen erzielen. Bei Kunden von Makerus Consulting liegen diese laut Erfahrung der Berater regelmäßig im vier- bis fünfstelligen Bereich pro Jahr. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese Möglichkeiten von Anfang an in die Investitionsstrategie einbezogen werden.Eine professionelle Betreuung stellt sicher, dass diese Potenziale vollständig ausgeschöpft werden und optimal in die Gesamtstrategie integriert sind. "Steuerliche Effekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtrendite einer Immobilie. Wer sie nicht von Anfang an mitdenkt, verschenkt bares Geld - und das Jahr für Jahr", so Menderes Mazrekaj. Gerade für gutverdienende Berufstätige mit entsprechend hoher Steuerlast können diese Effekte einen erheblichen Unterschied machen und die Attraktivität eines Immobilieninvestments deutlich steigern.Fazit: Strukturierter Einstieg statt unnötiger KomplexitätImmobilien zählen weiterhin zu den attraktivsten Optionen für den langfristigen Vermögensaufbau, vorausgesetzt, die Umsetzung erfolgt strategisch durchdacht. Für viele gutverdienende Berufstätige liegt die zentrale Hürde dabei nicht im Kapital, sondern im begrenzten Zeitbudget und im fehlenden Fachwissen. Genau hier setzen professionell betreute Konzepte an: Sie schaffen klare Strukturen, reduzieren Risiken und ermöglichen so einen effizienten Zugang zu einer Kapitalanlage, die langfristig trägt. Angebote wie die von Makerus Consulting zeigen, wie sich dieser Anspruch in der Praxis umsetzen lässt - mit klaren Prozessen, fundierter Prüfung und einer Betreuung, die den Aufwand für den Investor auf ein Minimum reduziert.Sie möchten Ihren Vermögensaufbau strukturiert, professionell und langfristig angehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Robert Schwagerus und Vinay Makker von Makerus Consulting (https://makerus-consulting.de) und sichern Sie sich einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Makerus ConsultingE-Mail: info@makerus-consulting.deWebseite: https://makerus-consulting.deOriginal-Content von: Makerus Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181856/6263033