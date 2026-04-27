Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen auf ein zeitnahes Ende des Iran-Konflikts haben sich in dieser Woche nicht erfüllt, so die Deutsche Börse AG."Das Auf- und Ab an den Anleihemärkten hält an. Geopolitische Risiken haben die Kapitalmärkte fest im Griff", erkläre Ilona Korsch von Hauck Aufhäuser Lampe. Weil die Lage an der Straße von Hormus weiter verfahren bleibe, seien die Renditen tendenziell wieder etwas gestiegen. Zweijährige Bundesanleihen würden aktuell mit 2,59% rentieren, nach 2,51% am vergangenen Freitag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sei kurzzeitig auf 2,94% gerutscht, sie notiere jetzt mit 3,03% aber wieder auf dem Niveau der Vorwoche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de