Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den jüngsten Aussagen wichtiger Vertreter der EZB kann bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats noch nicht von einer Leitzinsanhebung ausgegangen werden, so die Analysten der Helaba.EZB-Präsidentin Lagarde habe dabei auf fehlende Daten zur Dauer des Energiepreisschocks verwiesen und wie stark sich dieser in den allgemeinen Verbraucherpreisen niederschlage. Dabei scheine es weiterhin die Erwartung zu geben, dass der Krieg am Persischen Golf bald vorüber sei und die ökonomischen Auswirkungen damit erträglich bleiben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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