Die Verantwortlichen der SAIC-Marke MG Motor sollen sich die Errichtung eines Elektroauto-Werks in Spanien ins Auge gefasst haben. Laut einem Agenturbericht war zuvor auch Ungarn in der engeren Auswahl. Nun soll sich die Planung aber auf die iberische Halbinsel fokussieren. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Kreise, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Durch den Betrieb eines eigenen Elektroauto-Werks innerhalb Europas würde sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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