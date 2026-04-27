Mönchengladbach (ots) -Der Firmenwagen gehört für viele Unternehmer zum Alltag, wird steuerlich aber oft nicht optimal genutzt. Ob 1-%-Regelung oder Fahrtenbuch: Die Wahl der richtigen Methode kann mehrere tausend Euro Unterschied pro Jahr machen. Hinzu kommen neue Möglichkeiten, etwa durch E-Autos oder clevere Gestaltungen bei der privaten Nutzung, die zusätzliche Steuervorteile bringen können. Trotzdem bleiben viele dieser Potenziale ungenutzt, weil die Regelungen komplex wirken oder falsch eingeschätzt werden.Gerade beim Firmenwagen lassen Unternehmer häufig Geld liegen, weil sie sich einmal für ein Modell entscheiden und es nie wieder hinterfragen. Dabei können schon kleine Anpassungen in der Nutzung oder Dokumentation einen spürbaren Unterschied bei der Steuerlast machen. Dieser Beitrag zeigt, welche Strategien sich wirklich lohnen, welche Fehler vermieden werden sollten und wie Unternehmer ihren Firmenwagen steuerlich optimal nutzen.Besteuerung von Dienstwagen im ÜberblickSobald ein betriebliches Fahrzeug auch privat genutzt wird, entsteht ein steuerlich relevanter Vorteil. Für dessen Ermittlung stehen mit der 1-%-Regelung und der Fahrtenbuch-Methode zwei etablierte Verfahren zur Verfügung, die sich in Aufwand und Ergebnis deutlich unterscheiden. Während die 1-%-Regelung vor allem durch ihre einfache und pauschale Anwendung überzeugt, orientiert sich die Fahrtenbuch-Methode an der tatsächlichen Nutzung des Fahrzeugs.In der Praxis zeigt sich, dass die 1-%-Regelung häufig zu einer höheren steuerlichen Belastung führt, insbesondere wenn der private Nutzungsanteil gering ist oder der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs vergleichsweise hoch ausfällt. Demgegenüber ermöglicht die Fahrtenbuch-Methode eine realitätsnahe Aufteilung zwischen betrieblichen und privaten Fahrten. Allerdings sind die Anforderungen an die Dokumentation hoch, weshalb bereits kleinere Fehler zu steuerlichen Nachteilen führen können. Digitale Fahrtenbücher können hier eine Unterstützung bieten, sofern sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.Elektromobilität eröffnet zusätzliche SpielräumeParallel dazu haben sich durch gesetzliche Anpassungen neue Möglichkeiten ergeben. Vor allem elektrisch betriebene Fahrzeuge werden steuerlich begünstigt, wodurch sich die monatliche Belastung spürbar reduzieren kann. Auch Hybridmodelle können unter bestimmten Voraussetzungen Vorteile bieten, sofern definierte Umweltkriterien eingehalten werden.Diese Entwicklungen verfolgen das Ziel, klimafreundliche Mobilität zu fördern. Gleichzeitig eröffnen sie Unternehmen die Chance, ihre Fahrzeugstrategie auch unter steuerlichen Gesichtspunkten neu auszurichten. Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf Reichweiten, Emissionswerte und Anschaffungskosten, da diese Faktoren die steuerliche Behandlung maßgeblich beeinflussen.Alternative Gestaltungen prüfenNeben den klassischen Modellen rücken zunehmend alternative Ansätze in den Fokus. So kann es sinnvoll sein, ein Fahrzeug nicht dem Betriebsvermögen zuzuordnen, sondern im Privatvermögen zu halten und dem Unternehmen zur Nutzung zu überlassen. Dadurch entfällt die pauschale Bewertung der privaten Nutzung, während gleichzeitig andere steuerliche Effekte genutzt werden können.Gleichzeitig entstehen durch eine solche Gestaltung klare vertragliche Beziehungen zwischen Unternehmer und Betrieb, die sauber dokumentiert werden sollten. Insbesondere bei höherwertigen Fahrzeugen kann diese Vorgehensweise zusätzliche Vorteile bieten. Wird ein solches Fahrzeug später veräußert, sind unter bestimmten Bedingungen steuerliche Begünstigungen möglich, die im Betriebsvermögen nicht greifen würden.Regelmäßige Überprüfung bleibt entscheidendUnabhängig von der gewählten Lösung zeigt sich, dass einmal getroffene Entscheidungen nicht dauerhaft optimal bleiben müssen. Veränderungen im Nutzungsverhalten, neue gesetzliche Rahmenbedingungen oder auch ein Fahrzeugwechsel können die Ausgangslage erheblich beeinflussen. Ebenso spielen steigende Anschaffungskosten und technologische Entwicklungen eine zunehmende Rolle bei der Bewertung.Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, die bestehende Regelung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Bereits kleinere Anpassungen können dazu beitragen, die steuerliche Belastung zu reduzieren und vorhandene Gestaltungsspielräume besser auszuschöpfen. Eine strukturierte Analyse schafft Transparenz und hilft dabei, fundierte Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung der betrieblichen Mobilität zu treffen.Über Michael SchattmannMichael Schattmann ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter der Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei. Er berät Unternehmer und Selbstständige in der strategischen Strukturierungsgestaltung. Sein Fokus liegt auf individuell entwickelten, langfristig tragfähigen Unternehmensstrukturen. Weitere Informationen unter: https://www.schattmann-partner.de/Pressekontakt:Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei GmbHVertreten durch: Benedict SchönE-Mail: info@schattmann-partner.dehttps://www.schattmann-partner.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182158/6263051