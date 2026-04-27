EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung



Linz, 27.04.2026 - Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 22. April 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 21. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms ("Aktienrückkaufprogramm 2026") eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 22. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 5.553 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 22.04.2026 1.788 12,450000 22.260,60 23.04.2026 1.887 12,200000 23.021,40 24.04.2026 1.878 11,997125 22.530,60

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 seit dem 22. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 5.553 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0



Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)