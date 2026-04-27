München (ots) -Die Gesundheitsversorgung steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Neue Versorgungsmodelle, interprofessionelle Zusammenarbeit und digitale Technologien bieten enorme Chancen für Patienten, Ärzte und das gesamte Gesundheitssystem. Doch Veränderung stößt oft auf Skepsis - sei es aus Sorge vor zusätzlicher Bürokratie, Verlust persönlicher Nähe oder unklaren Verantwortlichkeiten. Auf Einladung des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK) in Bayern diskutieren heute in München Gesundheitsexpertinnen und -experten Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten einer zukunftsgerichteten Versorgung.Bayerns Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, Judith Gerlach, betont in ihrem Grußwort zur Eröffnung: "Bayerns Gesundheitsversorgung ist auf einem hohen Niveau. Die Zahl der freien Arztsitze ist bereits deutlich gesunken. Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und den Krankenkassen wollen wir die Versorgung vor allem in den ländlichen Regionen Bayern noch weiter verbessern. Beispiele hierfür sind unter anderem die Nachwuchsförderung oder die Landarztprämie."Dr. Mark Reinisch, alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats des BKK Landesverbandes Bayern betont: "Gemeinsam gestalten und Veränderungen wagen ist das Motto des heutigen BKK Tages. Das ist nicht nur ein Wort, sondern auch Anspruch und Motor der Betriebskrankassen. Schließlich sind die BKK aus innovativen und vorausschauenden Unternehmen entstanden und gewachsen. Antreiber war hier stets die BKK-Idee, die seit Generationen auf beispielgebende Weise kundennahe Versorgung mit betrieblichem Gesundheitsschutz und mittelständischer Unternehmensphilosophie verbindet."Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK Landesverbandes Bayern, hebt hervor: "Für die seit Jahren massiv angespannte Finanzlage der GKV ergibt sich mit den Reformempfehlungen der Finanzkommission Gesundheit endlich ein Reform- beziehungsweise Konsolidierungsfenster. Die von der Kommission eingeforderte Rückkehr zu einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik ist deshalb nachhaltig zu begrüßen. Hoffen wir, dass die Politik die einmalige Chance für eine echte GKV-Finanzreform mutig und beherzt nutzt."Der BKK Tag thematisiert das Thema Gesundheitsversorgung aus verschiedenen Blickwinkeln. Aus seinen Erfahrungen als Intensivmediziner am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und Vorsitzender der jungen Ärztinnen und Ärzte im Hartmannbund berichtet Dr. Moritz Völker. Sein Credo: Reformen brauchen Mut, damit sich Strukturen verändern, Fehlanreize abgebaut und Eigenverantwortung gestärkt werden können.Lehren aus der bereits eingeführten Primärversorgung in Österreich zieht Dr. Clemens Martin Auer. Der Sektionschef a. D. im österreichischen Gesundheitsministerium und Präsident des European Health Forum Gastein schlägt einen Bogen von der Reformidee bis hin zur Versorgungspraxis.Eine anschließende Podiumsdiskussion wird um weitere Expertise aus Praxis und Politik ergänzt: Elisa Jóhannsdóttier, Projektleiterin Community Health Nursing in Lindenberg im Allgäu, stellt dar, wie das Gesundheitswesen in Deutschland von Community Health Nurses auch in einem modernen Primärversorgungssystem profitieren könnte. Dr. Annett Richter, Leiterin des Gesundheitsmanagements bei der BMW Group, stellt die wichtige Rolle und das Potenzial von Betriebsärzten für die Versorgung dar.Dr. Wolfgang Ritter, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands, berichtet über sein professionsübergreifendes Pilotprojekt Häppi, das die hausärztliche Versorgung nachhaltig weiterentwickeln soll. Sowohl aus ärztlicher Perspektive als auch aus politischer Sicht stellt der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Hans Theiss dar, welche Reformbaustellen im Gesundheitswesen dringend angegangen werden müssen und wie eine sektorenübergreifende Versorgung gestaltet werden muss. Moderiert wird die Veranstaltung von BR-Journalist Tillmann Schöberl.Der BKK Tag findet im Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung in München in der Lazarettstraße 33 statt. Die Tagung öffnet um 14:00 Uhr, die Vorträge starten ab 14:30 Uhr. Link zu weiteren Informationen (https://www.bkk-bayern.de/themen-im-fokus/bkk-tag-2026/).Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,3 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben rund 2,7 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einen GKV-Marktanteil von 23 Prozent.Pressekontakt:BKK Landesverband BayernStabsstelle KommunikationPressestelleTel.: +49 89 74579 - 421 / - 423E-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deInternet: www.bkk-bayern.deOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77668/6263091