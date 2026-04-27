Hotstocks KW 17 / 2026 - neuer Halbleiter-Boom!

Boom bei Chip-Aktien - mehr als nur KI-Fantasie!

Welche Halbleiter-Werte von KI-Infrastruktur und Rechenzentrumsausbau profitieren. Semiconductor-Rallye ohne Ende?

Die jüngsten Kursanstiege bei Chip-Aktien lassen sich auf mehrere zusammenwirkende Faktoren zurückführen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten hat zu massiven Investitionen in Rechenzentren und die dafür notwendige Halbleiter-Infrastruktur geführt. Hyperscaler und Cloud-Anbieter bauen ihre KI-Kapazitäten kontinuierlich aus, was die gesamte Lieferkette von Chip-Herstellern, Zulieferern und Ausrüstern beflügelt.

Gleichzeitig zeigt sich nach einer Phase der Überbestände und schwacher Nachfrage im Consumer- und PC-Bereich eine Normalisierung der Lagerbestände entlang der Lieferkette. Diese Stabilisierung, kombiniert mit ersten Anzeichen einer Erholung in verschiedenen End-Märkten, hat zu optimistischeren Aussichten für die kommenden Quartale geführt. Staatliche Förderprogramme wie der CHIPS Act in den USA und ähnliche Initiativen in Europa und Asien treiben zudem Investitionen in heimische Halbleiterfertigung voran und schaffen langfristige Planungssicherheit und Wachstumsperspektiven für die gesamte Branche.

Der Übergang zu fortschrittlicheren Fertigungstechnologien und neue Produktgenerationen in Bereichen wie KI-Beschleunigung, fortschrittliches Packaging und energieeffiziente Computing-Lösungen eröffnen zusätzlich neue Umsatzpotenziale und Margenchancen, was das Vertrauen der Investoren in den Sektor gestärkt hat.

Intel Corporation (INTC) - ISIN US4581401001

Intel konzentriert sich auf die Entwicklung und Fertigung von x86-Prozessoren für PCs, Server und Rechenzentren sowie auf den Ausbau seiner Foundry-Sparte (Intel Foundry Services), um auch als Auftragsfertiger für andere Chipdesigner zu agieren. Zu den jüngsten Erfolgen zählen die Markteinführung der Meteor Lake-Prozessoren mit integrierter KI-Beschleunigung und Fortschritte bei der 18A-Fertigungstechnologie, wobei das Unternehmen gleichzeitig mit intensivem Wettbewerb und Marktanteilsverlusten kämpft. Der Halbleiterhersteller hat schwierige Jahre hinter sich. Auch für 2025/26 wird wieder mit einem knappen Verlust gerechnet. Überraschend gute Zahlen und ein optimistischer Ausblick hatten am Freitag zu einem Gap Up geführt. Die Kursentwicklung mit 114 Prozent im vergangenen Halbjahr ist allerdings sehr überzeugend.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) - ISIN US8740391003

TSMC ist der weltweit größte unabhängige Halbleiter-Auftragsfertiger (Pure-Play Foundry) und produziert Chips für führende Designer wie Apple, NVIDIA und AMD mit modernsten Fertigungstechnologien. Das Unternehmen verzeichnet anhaltende Erfolge durch die starke Nachfrage nach fortschrittlichen 3nm- und 5nm-Prozessen, insbesondere getrieben durch KI-Chips, sowie durch massive Investitionen in neue Produktionsstandorte in den USA, Japan und Europa. Umsatz, Gewinn und Dividende steigen seit mehreren Jahren stetig. Das Kursplus der vergangenen sechs Monate beträgt 35 Prozent. Zu beachten ist, dass der anhaltende Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China zu einer vorsichtigen Bewertung an den Börsen führt. Zum jüngsten Kurssprung hat eine Deregulierung seitens der taiwanesischen Aufsichtsbehörde beigetragen. Nach den neuen Regeln dürfen taiwanische Aktienfonds und aktive ETFs bis zu 25 Prozent ihres Vermögens in einzelne, an der Taiwan Stock Exchange notierte Schwergewichte investieren.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) - ISIN US0079031078

AMD ist ein Fabless-Chipdesigner, der sich auf Hochleistungs-Prozessoren und Grafikkarten für PCs, Server und Rechenzentren spezialisiert hat, mit wachsendem Fokus auf KI-Beschleuniger und Rechenzentrumsprodukte. Jüngste Erfolge umfassen die erfolgreiche Einführung der EPYC-Serverprozessoren der vierten Generation und der MI300-Serie für KI-Anwendungen, wodurch AMD signifikante Marktanteile im Datacenter-Segment gewonnen hat. Zu Anfang des Jahrzehnts gab es in fundamentaler Hinsicht eine Durststrecke, 2024/25 folgten aber Rekordwerte, die im laufenden Geschäftsjahr wohl noch einmal übertroffen werden. Das Wertpapier verzeichnet ein Halbjahresplus von über 34 Prozent, auffällig ist das starke Momentum seit Anfang April.

Marvell Technology, Inc. (MRVL) - ISIN BMG5876H1051

Marvell ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich auf Infrastruktur-Chips spezialisiert hat, insbesondere für Cloud-Rechenzentren, 5G-Netzwerke, Automotive und Datenspeicherung. Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage nach kundenspezifischen KI-Chips (Custom ASICs) für Cloud-Hyperscaler und von wachsenden Umsätzen im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für Rechenzentren. Nach etlichen Verlustjahren konnte für 2025/26 wieder ein Gewinn gemeldet werden. Die Kurssteigerung des vergangenen Halbjahres beträgt fast 91 Prozent. Hierzu sollen auch Gespräche mit Google über einen neuen KI-Chip beigetragen haben.

Tagescharts vom 24.04.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

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