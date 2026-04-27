Anzeige
Mehr »
Montag, 27.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der AI-Boom braucht günstigen Strom - Diese Aktie hat ihn
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3ET93 | ISIN: CA29643L2049 | Ticker-Symbol: Z7D
München
27.04.26 | 08:02
0,312 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ESGOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ESGOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2900,33410:52
axinocapital.de
27.04.2026 09:58 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Goldproduktion in Sichtweite: ESGold vor entscheidender Phase

Anzeige / Werbung

ESGold rückt näher an das, was viele Rohstoffunternehmen nie erreichen: die tatsächliche Goldproduktion.Das Unternehmen arbeitet aktuell am Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme seines Montauban Gold-Silber-Projekts in Québec - mit dem klaren Ziel, 2026 erstmals Gold und Silber zu produzieren.

ESGold rückt näher an das, was viele Rohstoffunternehmen nie erreichen: die tatsächliche Goldproduktion.Das Unternehmen arbeitet aktuell am Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme seines Montauban Gold-Silber-Projekts in Québec - mit dem klaren Ziel, 2026 erstmals Gold und Silber zu produzieren.

ESGold steht an einem Punkt, den viele Unternehmen im Rohstoffsektor nie erreichen: dem Übergang in die Produktion.

Während ein Großteil der Branche in der Explorationsphase Kapital aufnimmt und auf Bohrergebnisse wartet, arbeitet das Unternehmen bereits am Aufbau seiner Verarbeitungsanlage im Montauban-Projekt in Québec. Ziel ist es, ab 2026 Gold und Silber zu produzieren.

Dabei verfolgt ESGold einen bewusst anderen Ansatz. CEO Gordon Robb beschreibt die Strategie so, dass zunächst vorhandenes Material verarbeitet werden soll, um möglichst früh Cashflow zu generieren. Erst im nächsten Schritt soll die Exploration ausgeweitet werden - finanziert aus dem laufenden Betrieb.

Erst Produktion - dann Exploration! ESGold dreht das Modell um!

Moderne geophysikalische Untersuchungen und ein integriertes 3D-Modell deuten darauf hin, dass sich unterhalb des Projekts ein deutlich größeres mineralisiertes System befinden könnte - mit einer Ausdehnung von über 2 Kilometern und bis in Tiefen von rund 900 Metern.

Das Management sieht darin die Grundlage für eine mögliche Weiterentwicklung über das aktuelle Tailings-Projekt hinaus.

CEO Gordon Robb hebt hervor, dass die Verarbeitungsanlage bereits im Aufbau ist. Neue Funde könnten dadurch deutlich schneller in die Produktion integriert werden, anstatt wie üblich erst über Jahre hinweg entwickelt zu werden.

Die Zahlen hinter der Story

Im Zentrum stehen rund 1 Mio. Tonnen Tailings, die laut Unternehmen durchschnittliche Gehalte von etwa 4 g/t Gold sowie über 30 g/t Silber aufweisen. Daraus ergibt sich eine Metallbasis, die als Grundlage für die geplante Anfangsproduktion dient.

Bei einer vorgesehenen Verarbeitungskapazität von rund 1.000 Tonnen pro Tag würde dieses Material rechnerisch eine Produktionsdauer von rund drei Jahren ermöglichen - ohne Berücksichtigung zusätzlicher Ressourcen.

Eine im September 2025 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA)* liefert dazu erste wirtschaftliche Kennzahlen:

Über 100 Mio. CAD potenzielle Gesamterlöse
Kapitalwert (NPV) von rund 24 Mio. CAD
Interner Zinsfuß (IRR) von über 60%
Amortisationszeit von unter zwei Jahren


Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftlichkeit liegt laut Management im vereinfachten operativen Ansatz:
Da das Material bereits an der Oberfläche liegt, entfallen klassische Schritte des Bergbaus wie Sprengungen oder der Aufbau komplexer Untertage-Infrastruktur. Dies kann sich positiv auf Investitions- und Betriebskosten auswirken.

Strategisch verfolgt ESGold damit ein Modell, das sich klar vom klassischen Junior-Explorer unterscheidet:
Zunächst soll durch die Verarbeitung der Tailings ein operativer Cashflow aufgebaut werden. Parallel dazu wird das Explorationspotenzial des darunterliegenden Systems weiterentwickelt.

Dieses Zusammenspiel aus kurzfristiger Produktionsperspektive und zusätzlichem Explorationspotenzial bildet den Kern der aktuellen Unternehmensstrategie.

ESAU_2025_-10-02-Building2-scaled

Bau der Verarbeitungsanlage schreitet voran. Geplant ist der Start der Goldproduktion bereits in H2 2026

Exploration als strategischer Wachstumstreiber

Neben dem geplanten Produktionsstart entwickelt sich die Exploration zunehmend zu einem zentralen Baustein der Unternehmensstrategie. Dabei geht es weniger um kurzfristige Einzelbohrungen, sondern um ein grundsätzlich neues Verständnis des gesamten Systems. Historische Arbeiten waren laut Unternehmen stark auf oberflächennahe Bereiche begrenzt und folgten keinem modernen, integrierten Ansatz.

Erst durch aktuelle geophysikalische Daten und die Kombination verschiedener Analyseverfahren entsteht nun ein umfassenderes Bild der geologischen Strukturen.

Für ESGold ergibt sich daraus ein strategischer Vorteil: Sollte sich das Modell bestätigen, könnten zukünftige Entdeckungen nicht isoliert entwickelt werden müssen, sondern schrittweise in die bestehende Infrastruktur integriert werden. Das Management verfolgt damit das Ziel, Exploration nicht als langfristige Vorleistung, sondern als direkten Hebel für Wachstum im laufenden Betrieb zu nutzen.

Werttreiber laut Firmenpräsentation

Aktionärsstruktur: Management, Insider und langfristige Investoren an Bord

Ein Blick auf die Aktionärsstruktur zeigt, dass ESGold nicht nur operativ, sondern auch auf Eigentümerseite bewusst auf langfristige Ausrichtung setzt. Laut aktueller Unternehmenspräsentation hält das Management selbst rund 8% der Aktien, während ein signifikanter Anteil bei sogenannten "Friends and Affiliates" liegt - also frühen Investoren, Partnern und dem erweiterten Umfeld des Unternehmens.

Diese Gruppe stellt mit etwa 57% den größten Anteil an der Aktionärsstruktur und spiegelt damit die Geschichte des Projekts wider. ESGold entstand nicht über klassische Kapitalmarktzyklen, sondern wurde über viele Jahre hinweg maßgeblich durch privates Kapital und enge Unterstützer aufgebaut. Diese Investoren hätten das Projekt laut Management durch verschiedene Entwicklungsphasen begleitet - von der frühen Idee bis hin zur heutigen Bau- und Produktionsphase.

Gleichzeitig verfolgt ESGold das Ziel, die Verwässerung (also die Ausgabe neuer Aktien) möglichst gering zu halten. Der geplante Cashflow aus der Tailings-Verarbeitung soll dazu beitragen, zukünftige Entwicklungsschritte - insbesondere die Exploration - stärker aus eigenen Mitteln zu finanzieren, anstatt ausschließlich auf neue Kapitalrunden angewiesen zu sein.

Aktionärsstruktur von ESGold

*Die dargestellten Informationen basieren auf Unternehmensangaben und einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA). Solche Studien unterliegen naturgemäß Unsicherheiten und stellen keine Garantie für eine wirtschaftliche Umsetzung dar.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA29643L2049

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.