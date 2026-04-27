Goldproduktion in Sichtweite: ESGold vor entscheidender Phase

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ESGold rückt näher an das, was viele Rohstoffunternehmen nie erreichen: die tatsächliche Goldproduktion.Das Unternehmen arbeitet aktuell am Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme seines Montauban Gold-Silber-Projekts in Québec - mit dem klaren Ziel, 2026 erstmals Gold und Silber zu produzieren.

ESGold rückt näher an das, was viele Rohstoffunternehmen nie erreichen: die tatsächliche Goldproduktion.Das Unternehmen arbeitet aktuell am Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme seines Montauban Gold-Silber-Projekts in Québec - mit dem klaren Ziel, 2026 erstmals Gold und Silber zu produzieren.

ESGold steht an einem Punkt, den viele Unternehmen im Rohstoffsektor nie erreichen: dem Übergang in die Produktion.



Während ein Großteil der Branche in der Explorationsphase Kapital aufnimmt und auf Bohrergebnisse wartet, arbeitet das Unternehmen bereits am Aufbau seiner Verarbeitungsanlage im Montauban-Projekt in Québec. Ziel ist es, ab 2026 Gold und Silber zu produzieren.



Dabei verfolgt ESGold einen bewusst anderen Ansatz. CEO Gordon Robb beschreibt die Strategie so, dass zunächst vorhandenes Material verarbeitet werden soll, um möglichst früh Cashflow zu generieren. Erst im nächsten Schritt soll die Exploration ausgeweitet werden - finanziert aus dem laufenden Betrieb.

Erst Produktion - dann Exploration! ESGold dreht das Modell um!

Moderne geophysikalische Untersuchungen und ein integriertes 3D-Modell deuten darauf hin, dass sich unterhalb des Projekts ein deutlich größeres mineralisiertes System befinden könnte - mit einer Ausdehnung von über 2 Kilometern und bis in Tiefen von rund 900 Metern.



Das Management sieht darin die Grundlage für eine mögliche Weiterentwicklung über das aktuelle Tailings-Projekt hinaus.

CEO Gordon Robb hebt hervor, dass die Verarbeitungsanlage bereits im Aufbau ist. Neue Funde könnten dadurch deutlich schneller in die Produktion integriert werden, anstatt wie üblich erst über Jahre hinweg entwickelt zu werden.

Die Zahlen hinter der Story

Im Zentrum stehen rund 1 Mio. Tonnen Tailings, die laut Unternehmen durchschnittliche Gehalte von etwa 4 g/t Gold sowie über 30 g/t Silber aufweisen. Daraus ergibt sich eine Metallbasis, die als Grundlage für die geplante Anfangsproduktion dient.



Bei einer vorgesehenen Verarbeitungskapazität von rund 1.000 Tonnen pro Tag würde dieses Material rechnerisch eine Produktionsdauer von rund drei Jahren ermöglichen - ohne Berücksichtigung zusätzlicher Ressourcen.



Eine im September 2025 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA)* liefert dazu erste wirtschaftliche Kennzahlen:



Über 100 Mio. CAD potenzielle Gesamterlöse

Kapitalwert (NPV) von rund 24 Mio. CAD

Interner Zinsfuß (IRR) von über 60%

Amortisationszeit von unter zwei Jahren





Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftlichkeit liegt laut Management im vereinfachten operativen Ansatz:

Da das Material bereits an der Oberfläche liegt, entfallen klassische Schritte des Bergbaus wie Sprengungen oder der Aufbau komplexer Untertage-Infrastruktur. Dies kann sich positiv auf Investitions- und Betriebskosten auswirken.



Strategisch verfolgt ESGold damit ein Modell, das sich klar vom klassischen Junior-Explorer unterscheidet:

Zunächst soll durch die Verarbeitung der Tailings ein operativer Cashflow aufgebaut werden. Parallel dazu wird das Explorationspotenzial des darunterliegenden Systems weiterentwickelt.



Dieses Zusammenspiel aus kurzfristiger Produktionsperspektive und zusätzlichem Explorationspotenzial bildet den Kern der aktuellen Unternehmensstrategie.

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Bau der Verarbeitungsanlage schreitet voran. Geplant ist der Start der Goldproduktion bereits in H2 2026

Exploration als strategischer Wachstumstreiber

Neben dem geplanten Produktionsstart entwickelt sich die Exploration zunehmend zu einem zentralen Baustein der Unternehmensstrategie. Dabei geht es weniger um kurzfristige Einzelbohrungen, sondern um ein grundsätzlich neues Verständnis des gesamten Systems. Historische Arbeiten waren laut Unternehmen stark auf oberflächennahe Bereiche begrenzt und folgten keinem modernen, integrierten Ansatz.



Erst durch aktuelle geophysikalische Daten und die Kombination verschiedener Analyseverfahren entsteht nun ein umfassenderes Bild der geologischen Strukturen.



Für ESGold ergibt sich daraus ein strategischer Vorteil: Sollte sich das Modell bestätigen, könnten zukünftige Entdeckungen nicht isoliert entwickelt werden müssen, sondern schrittweise in die bestehende Infrastruktur integriert werden. Das Management verfolgt damit das Ziel, Exploration nicht als langfristige Vorleistung, sondern als direkten Hebel für Wachstum im laufenden Betrieb zu nutzen.