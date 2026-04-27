Mitteilung der Finexity AG:
FINEXITY und Volksbank starten mit VB Token eine Plattform für tokenisierte Sachwertinvestments- FINEXITY ermöglicht deutscher Volksbank erstmals tokenisierte Sachwertinvestments für Privatkunden - VB Token senkt die Einstiegshürde in Private-Market-Investments auf 500 Euro - Mit FINEXITYs White-Label-Infrastruktur können Banken digitale Wertpapiere ohne eigenen Technologieaufbau anbieten
FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, ermöglicht der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber den Start von VB Token, einer Plattform für digitale Private Debt Investments im genossenschaftlichen Bankennetzwerk. Über die technische Infrastrukturlösung von FINEXITY erhalten Volksbank-Kunden einen direkten Zugang zu geprüften tokenisierten Anleihen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Immobilien und Infrastruktur.
Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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