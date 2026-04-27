© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelDer Iran bietet eine Öffnung der Straße von Hormus und eine Verlängerung der Waffenruhe an. Trotzdem steigt der Ölpreis weiter auf 108 US-Dollar - ein klares Zeichen für das Misstrauen der Märkte.Die US-Börsen starten nervös in eine Schlüsselwoche, in der sich KI-Euphorie, Nahost-Politik und ein gefährlich hoher Ölpreis gegenüberstehen. Im Mittelpunkt steht weiter die Straße von Hormus. Die blockierte Meerenge ist zum größten Risikofaktor für die Wall Street geworden, weil über sie ein zentraler Teil der weltweiten Energieversorgung läuft. Solange dort keine verlässliche Entspannung eintritt, bleibt der Ölmarkt der Taktgeber für Aktien, Inflation und Zinserwartungen. Brent Crude stieg um …Den vollständigen Artikel lesen
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