Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 27.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 26.974 Punkten. Bis zum Mittag ging es in einer Box seitwärts. Die dynamische Impulsbewegung, die sich gegen Mittag eingestellt hatte, wurde direkt wieder abverkauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein, das den Index an ein neues Allzeithoch gebracht hat. Im späten Handel pendeltet der Nasdaq aus, konnte sich aber über der 27.300 Punkte-Marke halten und einen Wochenschluss über dieser Marke formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Der Nasdaq 100 bleibt in der Analyse klar im Aufwärtstrend, solange die SMA20 als Unterstützung hält

Die Prognose favorisiert ein bullisches Szenario mit weiteren Kurszielen bis in den Bereich über 27.800 Punkte

Rücksetzer gelten weiterhin als Kaufchancen, erst unterhalb der SMA20 und SMA50 würde sich das Chartbild eintrüben

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 26.974 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Eine kurzfristige Aufwärtsdynamik zur Mittagszeit wurde direkt wieder verkauft. Mit Beginn des US-Handels setzte jedoch verstärkt Kaufinteresse ein, wodurch der Index ein neues Allzeithoch erreichte.

Zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq 100 stabil über der Marke von 27.300 Punkten halten und schloss bei 27.322 Punkten. Damit wurde ein starkes technisches Signal generiert.

Nasdaq 100 Analyse im 1h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bullisch. Der Nasdaq 100 notiert weiterhin über der SMA20 (27.269 Punkte), die zuletzt mehrfach als stabile Unterstützung fungierte....

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