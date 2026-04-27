DAX Prognose für Montag, 27.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX deutlich nach. Es ging im Zuge der Gewinnmitnahmen unter die 24.000 Punkte, wobei die Bullen den Index knapp unter dieser Marke stabilisieren und auf eine Erholungstour schicken konnte. Diese hatte einen ausgeprägten Charakter und ging über die 24.300 Punkte. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der Index setzte unter die 23.100 Punkte zurück, konnte sich zu Xetra Schluss wieder über diese Marke schieben. Auch zum Wochenschluss hin wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der fünfte in dieser Handelswoche. Nachbörslich stellte sich eine moderate Erholung ein. Der DAX ging bei 24.253 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Der DAX aktuell scheitert mehrfach an wichtigen Durchschnittslinien (SMA200/SMA50), was die kurzfristige DAX Prognose belastet und weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt.

Die DAX Prognose für heute bleibt leicht negativ: Mit einer 60 - Wahrscheinlichkeit dominiert ein bärisches Szenario bei möglichem Rücklauf bis in den Bereich um 23.800 Punkte.

Entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf im DAX aktuell ist die Marke um 24.153 Punkte - darüber Stabilisierung möglich, darunter zunehmender Verkaufsdruck.

Der DAX startete am Freitag bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst deutliche Schwäche. Im Xetra-Handel fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten, konnte sich jedoch stabilisieren und im weiteren Verlauf dynamisch erholen. Zwischenzeitlich wurde ein Hoch über 24.300 Punkten erreicht, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde.

Im weiteren Verlauf setzte der DAX deutlich zurück, bevor er sich zum Handelsschluss wieder stabilisieren konnte. Insgesamt wurde der fünfte negative Xetra-Tag in Folge verzeichnet. Nachbörslich zeigte sich eine moderate Erholung, wodurch der DAX bei 24.253 Punkten aus dem Handel ging.

Auf Einzeltitelebene dominierten gemischte Bewegungen. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Infineon und Zalando, während Rheinmetall, Bayer und E.ON zu den schwächsten Aktien zählten.

DAX Prognose - Technische Analyse

Stundenchart (kurzfristige DAX Prognose)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich, dass der DAX Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig über der SMA200 (aktuell bei 24.221 Punkten) zu etablieren. Mehrere Versuche, diese wichtige Durchschnittslinie zu überwinden, scheiterten zunächst....

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