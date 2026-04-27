Unterföhring (ots) -Fünf Coaches bleiben auf Position: Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck & Smudo nehmen 2026 erneut auf den berühmten roten Stühlen von "The Voice of Germany" Platz. Ab Herbst buzzert die eingespielte Coach-Truppe zum zweiten Mal in Folge auf ProSieben und in SAT.1 gemeinsam gegeneinander um die besten Stimmen des Landes.- Sie darf das: Shirin David ist 2026 zum dritten Mal Coach bei "The Voice of Germany". Kann sie ihren Coach-Kollegen diesmal ein Schnippchen schlagen und erstmals "The Voice of Germany" mit ihrem TeamShirin stellen?- Nico Santos spielt aber auch schon mit dem Feuer. Sich von seiner rappenden Coach-Kollegin den TVOG-Titel streitig machen zu lassen, kommt für den Sieger-Coach der letzten Staffel nicht in Frage. Stattdessen hat der deutsch-spanische Popsänger seinen roten Stuhl für TVOG 2026 direkt wieder reserviert.- Als sein "Best Bad Friend" erhebt jedoch auch Rea Garvey erneut Anspruch auf den "The Voice of Germany"-Pokal. Den will sich der irische Musiker 2026 bereits zum dritten Mal mit einem seiner Talente schnappen. Wird er in den Blind Auditions mit Samthandschuhen oder harten Bandagen um die beste Stimme Deutschlands kämpfen?- "Die da?!?" hallt es unterdessen vom Doppelstuhl der fantastischen Zwei. Denn für die "The Voice"-Titel-Rekordhalter Michi Beck und Smudo ist mit je zwei siegreichen Staffeln bei "The Voice Kids" und "The Voice of Germany" der Bus noch lange nicht abgefahren. Schnappen die beiden Coaches Shirin David, Nico Santos und Rea Garvey die besten Talente bei "The Voice of Germany" 2026 weg und holen stolz den fünften "The Voice"-Sieg in ihr Team?Die Blind Auditions der neuen Staffel TVOG starten mit den Coaches Michi Beck & Smudo, Shirin David, Rea Garvey und Nico Santos bereits in einer Woche - am 4. Mai - in Berlin. Wer die Talente der neuen Staffel schon vor allen anderen live im Studio singen hören möchte und wissen will, für wen die Coaches buzzern - Tickets gibt es unter tvtickets.de/TVOG.php (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftvtickets.de%2FTVOG.php&data=05%7C02%7CCarina.Castrovillari%40seven.one%7C194025cdb66f40d9cd9208de9edbde3b%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C639122864374874532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0bFeSiSSWdoOUNVyNmHI9p6Irtydhc%2FGl73hEXSAzDI%3D&reserved=0).Produziert wird "The Voice of Germany" von ITV Studios Germany."The Voice of Germany" - ab Herbst 2026 im TV und kostenlos auf JoynHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat1.deProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6263130