Ein Iran-Angebot weckt Hoffnung auf Entspannung an der Straße von Hormus. Doch steigende Ölpreise und die Zahlen von Big Tech entscheiden jetzt, ob die Börsenrallye weiterläuft oder kippt. Der Iran hat den USA nach einem Bericht von Axios einen neuen Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormus und zur Beendigung des Krieges unterbreitet. Die Atomverhandlungen sollen demnach auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Der Plan wurde über Vermittler in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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