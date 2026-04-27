Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weder auf der geopolitischen Bühne noch bei den Energiepreisen hat sich in der abgelaufenen Woche Entscheidendes getan, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund habe die Zuversicht der Akteure wieder nachgelassen. Sowohl an den Renten- als auch an den Aktienmärkten sowie beim Euro-Kurs sei es per saldo zu Abschlägen gekommen. Das Risiko größerer Kursausschläge in Abhängigkeit der (geo)politischen Entwicklungen bleibe bis auf Weiteres erhöht. Datenseitig gebe es zum Wochenstart keine wesentlichen Impulse, im Verlauf der Woche aber stünden Inflationszahlen und Notenbanksitzungen im Mittelpunkt des Interesses. Letztere würden wohl wenig überraschend ein weiteres Abwarten der Geldpolitiker mit sich bringen, sodass insbesondere auf die Kommunikation geachtet werden sollte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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