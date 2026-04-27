Paris (www.fondscheck.de) - Mit dem Natixis Multi Private Assets Navigator nimmt portagon einen weiteren ELTIF auf den Marktplatz portagon next, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Evergreen-Fonds kombiniert Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien in einem Produkt. Anleger erhalten damit Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, geografischen Regionen und Strategien. Diese sind abgestimmt auf Marktzyklen und die makroökonomische Einschätzung des Fondsmanagements, anhand derer die besten Fonds je Private-Asset-Klasse innerhalb und außerhalb der Natixis-IM-Gruppe ausgewählt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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