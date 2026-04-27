Der ZF-Aufsichtsrat hat Peter Holdmann zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Die neu geschaffene Funktion unterstreiche "den strategischen Stellenwert von Technologie und Entwicklung für Innovationsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns". Bisher war die Entwicklung im ZF-Konzern in den relativ unabhängig voneinander agierenden Divisionen angesiedelt. Mit der Einführung der CTO-Position bündelt ZF nach eigenen Angaben die konzernweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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